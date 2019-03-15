Ceviz sperm artırır

Cevızdeki sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller, sağlığımız için son derece faydalıdır. Ceviz; Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur. Erkeklerde sperm sağlığı ve üretkenliğini artırır. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarını önler.