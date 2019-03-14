Romantik bakla!

, en sevilen zeytinyağların başında geliyor. Üzerine limon sıkılıp yendiğinde şifası daha da artıyor.tedavisinde kullanılıyor. Bunun yanı sıraErkeklerde sertleşme sorununu ortadan kaldırıyor. Uzmanlar; bitkisel protein, karbonhidrat, demir, kalsiyum ve bol vitamin içeren bu sebzenin sık sık tüketilmesini tavsiye ediyor.Şifa deposu baklanın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Baş ağrısına iyi gelir.Hafızayı güçlendirir...İshali keser.Hazmı kolaylaştırır.Öksürüğe iyi gelir.İdrar yollarını temizler.Göğüs hastalıklarını iyileştirir.