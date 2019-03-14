Romantik bakla!

Sofraları renklendiren bakla, en sevilen zeytinyağların başında geliyor. Üzerine limon sıkılıp yendiğinde şifası daha da artıyor. Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra cinsel hayatı renklendiyor. Erkeklerde sertleşme sorununu ortadan kaldırıyor. Uzmanlar; bitkisel protein, karbonhidrat, demir, kalsiyum ve bol vitamin içeren bu sebzenin sık sık tüketilmesini tavsiye ediyor.
Şifa deposu baklanın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kuvvet verir.
Baş ağrısına iyi gelir.
Kan şekerini düşürür.
Hafızayı güçlendirir...
İshali keser.
Hazmı kolaylaştırır.
Öksürüğe iyi gelir.
İdrar yollarını temizler.
Göğüs hastalıklarını iyileştirir.
Şifa deposu baklanın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kuvvet verir.
Baş ağrısına iyi gelir.
Kan şekerini düşürür.
Hafızayı güçlendirir...
İshali keser.
Hazmı kolaylaştırır.
Öksürüğe iyi gelir.
İdrar yollarını temizler.
Göğüs hastalıklarını iyileştirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.