Bugünkü
Takvim

Karanfille gülümseyin! Karanfil tohumu diş sına birebir...

Bitkiler, kesiyor. Herkesin korkulu rüyası diş ağrısından kurtulmada, karanfil tohumu mucize etkisi gösteriyor. Yağı, sancıyı kesiyor.



Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Alzheimer'dan kansere, diyabetten epilepsiye kadar binlerce hastalığın tedavisinde doğal bitkilerin faydalarını anlattı. Tüm bilgilerini 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında topladı. Sağlıklı bir hayatın sırrını açıkladı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriKaranfille gülümseyin! Karanfil tohumu diş ağrısına birebir...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri