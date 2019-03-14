Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Alzheimer'dan kansere, diyabetten epilepsiye kadar binlerce hastalığın tedavisinde doğal bitkilerin faydalarını anlattı. Tüm bilgilerini 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında topladı. Sağlıklı bir hayatın sırrını açıkladı...
- Sağlık
- 14.03.2019
- Gazete
Karanfille gülümseyin! Karanfil tohumu diş ağrısına birebir...
Bitkiler, ağrı kesiyor. Herkesin korkulu rüyası diş ağrısından kurtulmada, karanfil tohumu mucize etkisi gösteriyor. Yağı, sancıyı kesiyor.
Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Alzheimer'dan kansere, diyabetten epilepsiye kadar binlerce hastalığın tedavisinde doğal bitkilerin faydalarını anlattı. Tüm bilgilerini 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında topladı. Sağlıklı bir hayatın sırrını açıkladı...
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