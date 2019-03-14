Eczacı ve Dilbilimci Abitkilerden gelen şifayı açıkladı. Alzheimer'dan kansere, diyabetten epilepsiye kadar binlerce hastalığın tedavisinde doğal bitkilerin faydalarını anlattı. Tüm bilgilerini 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında topladı. Sağlıklı bir hayatın sırrını açıkladı...