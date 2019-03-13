Şalgamla gülümseyin

Şifa deposu şalgam, cinsel hayata da mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Romatizma ağrılarını hafifletir.

Akciğerleri ve bronşları temizler.

Böbrek taşlarını düşürür.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kalp-damar hastalıklarına karşı korur.

Sindirimi hızlandırır.

Kemik erimesi riskini azaltır.