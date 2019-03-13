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Şalgamla gülümseyin

Şalgamla gülümseyin
Şifa deposu şalgam, cinsel hayata da mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Romatizma ağrılarını hafifletir.
Akciğerleri ve bronşları temizler.
Böbrek taşlarını düşürür.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kalp-damar hastalıklarına karşı korur.
Sindirimi hızlandırır.
Kemik erimesi riskini azaltır.

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