Her derde deva maydanoz

Demir, kalsiyum, lif ve potasyum zengini maydanoz, hastalıklara savaş açıyor. Salataları süsleyen vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştıran bu sebzenin diğer faydaları sıralanıyor:
Kansere karşı korur.
Kemikleri güçlendirir.
Sivilceleri iyileştirir.
Diyabet hastalığına karşı korur.
Dişleri güçlendirir.
Safra kesesine iyi gelir.
Böbrek taşlarını döker.
Kansızlığı bitirir.
Tansiyonu düşürür.
Kansere karşı korur.
Kemikleri güçlendirir.
Sivilceleri iyileştirir.
Diyabet hastalığına karşı korur.
Dişleri güçlendirir.
Safra kesesine iyi gelir.
Böbrek taşlarını döker.
Kansızlığı bitirir.
Tansiyonu düşürür.
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