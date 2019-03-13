Her derde deva maydanoz

kalsiyum, lif ve potasyum zenginihastalıklara savaş açıyor. Salataları süsleyenkolaylaştıran bu sebzenin diğer faydaları sıralanıyor:Kansere karşı korur.Sivilceleri iyileştirir.Dişleri güçlendirir.Böbrek taşlarını döker.Tansiyonu düşürür.