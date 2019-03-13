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Her derde deva maydanoz

Her derde deva maydanoz
Demir, kalsiyum, lif ve potasyum zengini maydanoz, hastalıklara savaş açıyor. Salataları süsleyen vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştıran bu sebzenin diğer faydaları sıralanıyor:

Kansere karşı korur.
Kemikleri güçlendirir.
Sivilceleri iyileştirir.
Diyabet hastalığına karşı korur.
Dişleri güçlendirir.
Safra kesesine iyi gelir.
Böbrek taşlarını döker.
Kansızlığı bitirir.
Tansiyonu düşürür.

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