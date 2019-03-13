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Hastalıkların ilacı 10’da!

Hastalıkların ilacı 10’da!
Bir soğuk bir sıcak giden havalar, hasta ediyor. Mikrolar, bağışıklık sisteminin zayıflayacağı anı bekliyor. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, bağışıklığı güçlendiren besinleri sıralıyor:

KİVİ: Yüksek C vitamini içeren roka, maydanoz, kuşburnu ve kivi, vücudu korur.

HURMA: Havuç, hurma ve balkabağı bağışıklığı güçlendirir.

SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek, hastalıklara karşı korur.

KEFİR: Vücuda güç verir.

GREYFURT: Kızılcık, pembe greyfurt, pancar ve nar, kanserden korur.

ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir.

YULAF: Kolesterol ve tansiyonu düşürür. KUŞKONMAZ: Toksinleri temizler. Bağışıklığı güçlendirir.

OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

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