Hastalıkların ilacı 10’da!

Bir soğuk bir sıcak giden havalar, hasta ediyor. Mikrolar, bağışıklık sisteminin zayıflayacağı anı bekliyor. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, bağışıklığı güçlendiren besinleri sıralıyor:
KİVİ: Yüksek C vitamini içeren roka, maydanoz, kuşburnu ve kivi, vücudu korur.
HURMA: Havuç, hurma ve balkabağı bağışıklığı güçlendirir.
SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek, hastalıklara karşı korur.
KEFİR: Vücuda güç verir.
GREYFURT: Kızılcık, pembe greyfurt, pancar ve nar, kanserden korur.
ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir.
YULAF: Kolesterol ve tansiyonu düşürür. KUŞKONMAZ: Toksinleri temizler. Bağışıklığı güçlendirir.
OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.
KİVİ: Yüksek C vitamini içeren roka, maydanoz, kuşburnu ve kivi, vücudu korur.
HURMA: Havuç, hurma ve balkabağı bağışıklığı güçlendirir.
SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek, hastalıklara karşı korur.
KEFİR: Vücuda güç verir.
GREYFURT: Kızılcık, pembe greyfurt, pancar ve nar, kanserden korur.
ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir.
YULAF: Kolesterol ve tansiyonu düşürür. KUŞKONMAZ: Toksinleri temizler. Bağışıklığı güçlendirir.
OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.
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