Hastalıkların ilacı 10’da!

Bir soğuk bir sıcak giden havalar, hasta ediyor. Mikrolar, bağışıklık sisteminin zayıflayacağı anı bekliyor. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, bağışıklığı güçlendiren besinleri sıralıyor:



KİVİ: Yüksek C vitamini içeren roka, maydanoz, kuşburnu ve kivi, vücudu korur.



HURMA: Havuç, hurma ve balkabağı bağışıklığı güçlendirir.



SARIMSAK: Günde bir diş sarımsak yemek, hastalıklara karşı korur.



KEFİR: Vücuda güç verir.



GREYFURT: Kızılcık, pembe greyfurt, pancar ve nar, kanserden korur.



ZENCEFİL: Solunum yollarını açar. BALIK: Haftada iki gün balık tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir.



YULAF: Kolesterol ve tansiyonu düşürür. KUŞKONMAZ: Toksinleri temizler. Bağışıklığı güçlendirir.



OOLONG ÇAYI: Siyah ve yeşil çayın birleşiminden oluşur. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.