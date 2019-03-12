Vücuttaki zararlı ve atık maddelerin süzülerek idrar yolu ile atılmasını sağlayan böbrek sağlığı, tüm vücudu etkiliyor. Ancak yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak kronik böbrek hastalarının sayısı giderek artıyor. Genellikle yavaş ilerleyen böbrek hastalığı her yıl 2 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Uzmanlar, böbrek sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
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