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Sağlıklı böbreğin sırrı: ! İşte lerin sırrı...

Yemekleri lezzetlendiren , böbrekleri temizliyor. uyarıyor: için su içmeyi unutmayın.

Sağlıklı böbreğin sırrı: Soğan

Vücuttaki zararlı ve atık maddelerin süzülerek idrar yolu ile atılmasını sağlayan böbrek sağlığı, tüm vücudu etkiliyor. Ancak yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak kronik böbrek hastalarının sayısı giderek artıyor. Genellikle yavaş ilerleyen böbrek hastalığı her yıl 2 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Uzmanlar, böbrek sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

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