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formunu çay içerek koruyor

Lady çay
ABD'li şarkıcı , marjinal tarzıyla dikkat çekti. 32 yaşındaki güçlü sesin formda kalma sırrını herkes merak etti. Konser öncesi enerji depolamak için peynir tükettiğini söyleyen Gaga, "Kraker, çay ve peynir asla vazgeçemediğim şeyler. Peynir yemeyi çok seviyorum" dedi.

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