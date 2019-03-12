ABD'li şarkıcı Lady Gaga, marjinal tarzıyla dikkat çekti. 32 yaşındaki güçlü sesin formda kalma sırrını herkes merak etti. Konser öncesi enerji depolamak için peynir tükettiğini söyleyen Gaga, "Kraker, çay ve peynir asla vazgeçemediğim şeyler. Peynir yemeyi çok seviyorum" dedi.
- Sağlık
- 12.03.2019
- Gazete
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