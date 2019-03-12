Karaciğere ayran gücü

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden ayran, içerdiği vitamin ve mineraller ile vücuda güç veriyor. Doyurucu özelliği bulunan ayran, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Kansızlığı engelleyerek, karaciğeri koruyor. Mide hastalıklarından gastriti engelliyor.
- Sağlık
- 12.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.