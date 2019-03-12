Greyfurt yiyin gözünüz açılsın

Toplumda göz tansiyonu olarak bilinen glokomun görülme sıklığı giderek artıyor. 40 yaş sonrasında risk oluşturan bu hastalık, zamanla sinirlere zarar vererek görme kayıplarına yol açabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi'nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya, göz tansiyonunun 45-50 mmHg'nin üstüne çıkmasının gözde kızarıklık, sulanma ve şiddetli baş ağrısına neden olabileceğini belirtiyor. Damla ile başlayan tedavi sürecinin, lazer ve cerrahi operasyon şeklinde devam ettiğini söylüyor. "Portakal, greyfurt, limon ve acı biberde bulunan C vitamini, glokomun göze verdiği zararı en aza indirir. D vitamini göz tansiyonunu düşürür" diyor.
- Sağlık
- 12.03.2019
- Gazete
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