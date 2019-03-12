Aşk limonu

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, aşk hayatında mutluluğun kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkiye sahip limon, cinsel gücü ve isteği artırıyor. İsteksizliği bitiriyor. Kalbi koruyan ve karaciğeri temizleyen bu bitkinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Beyin sağlığını etkiler. Hafızayı güçlendirir.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.
Cilde parlaklık
Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
Beyin sağlığını etkiler. Hafızayı güçlendirir.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.
Cilde parlaklık
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