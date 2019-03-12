Aşk limonu

C vitamini ile şifa verenaşk hayatında mutluluğun kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkiye sahip limon,artırıyor. İsteksizliği bitiriyor. Kalbi koruyan ve karaciğeri temizleyen bu bitkinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.Cilt üzerindeki enfeksiyonları önler.