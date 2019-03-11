Ter kokusunu bastırmak için kullanılan deodorantlar, sağlığımızla oynuyor! Deri ve Zührevi Hastalıklari Uzmanı Dr. Fikret Kaya, deodorantların içerdiği alüminyumun meme kanserine neden olduğunu belirtiyor. Bu alüminyumun Alzheimer'a da neden olduğunu söyleyen Dr. Kaya, "Cildimize doğrudan uygulanan bu ürünler, kılcal damarlar yoluyla kan dolaşımına katılır" diyor. Bu deodorantların yerine otlar veya bitkisel özler, yeşil çay, aleo vera kullanılmasını öneriyor.