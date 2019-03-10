Ekmeğimizdeki düşman gluten! Gluten bağırsaklara zarar veriyor

Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, ekmekten kreme kadar pek çok üründe bulunannörolojik hastalıklara neden olduğunu söyledi. Şu bilgileri verdi: Buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten, sanıldığı kadar masum değil. Hemen herkeste teşhisi konulamamış gluten hassasiyeti mevcut. Gluten hassasiyeti, bağırsak rahatsızlıklarından nörolojik hastalıklara kadar pek çok sağlık sorununa neden olur. Nedeni açıklanamayan baş ağrısı, kaygı ve gerginliğin altında hepvardır. Gluten bugün el kremlerinden, dondurmaya kadar pek çok üründedokunmaktadır. Bugün,bile gluten hassasiyetinden kaynaklanır. Yapışkanlık özelliği olan glüten, besinlerin parçalanmasını ve emilimini engeller. Bağırsakta sindirilmemiş gıda kalıntısına neden olur ki bu da mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve kabızlığı beraberinde getirir. Diyabet riskini artıran gluten, Alzheimer ve epilepsiye neden olur. Glutensiz beslenmek ise tüm bu hastalıkları önler.