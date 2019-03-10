ABD'Lİ Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, ekmekten kreme kadar pek çok üründe bulunan glutenin, nörolojik hastalıklara neden olduğunu söyledi. Şu bilgileri verdi: Buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten, sanıldığı kadar masum değil. Hemen herkeste teşhisi konulamamış gluten hassasiyeti mevcut. Gluten hassasiyeti, bağırsak rahatsızlıklarından nörolojik hastalıklara kadar pek çok sağlık sorununa neden olur. Nedeni açıklanamayan baş ağrısı, kaygı ve gerginliğin altında hep 'gluten' vardır. Gluten bugün el kremlerinden, dondurmaya kadar pek çok üründe hayatımıza dokunmaktadır. Bugün, otizm bile gluten hassasiyetinden kaynaklanır. Yapışkanlık özelliği olan glüten, besinlerin parçalanmasını ve emilimini engeller. Bağırsakta sindirilmemiş gıda kalıntısına neden olur ki bu da mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve kabızlığı beraberinde getirir. Diyabet riskini artıran gluten, Alzheimer ve epilepsiye neden olur. Glutensiz beslenmek ise tüm bu hastalıkları önler.
- Sağlık
- 10.03.2019
- Gazete
Ekmeğimizdeki düşman gluten! Gluten bağırsaklara zarar veriyor
Ekmeğin mayalanmasını sağlayan gluten, bağırsaklara zarar veriyor. Demans ve Alzheimer riskini artırıyor. Dr. David Perlmutter, uyarıyor: Sakın tüketmeyin!
ABD'Lİ Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, ekmekten kreme kadar pek çok üründe bulunan glutenin, nörolojik hastalıklara neden olduğunu söyledi. Şu bilgileri verdi: Buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten, sanıldığı kadar masum değil. Hemen herkeste teşhisi konulamamış gluten hassasiyeti mevcut. Gluten hassasiyeti, bağırsak rahatsızlıklarından nörolojik hastalıklara kadar pek çok sağlık sorununa neden olur. Nedeni açıklanamayan baş ağrısı, kaygı ve gerginliğin altında hep 'gluten' vardır. Gluten bugün el kremlerinden, dondurmaya kadar pek çok üründe hayatımıza dokunmaktadır. Bugün, otizm bile gluten hassasiyetinden kaynaklanır. Yapışkanlık özelliği olan glüten, besinlerin parçalanmasını ve emilimini engeller. Bağırsakta sindirilmemiş gıda kalıntısına neden olur ki bu da mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve kabızlığı beraberinde getirir. Diyabet riskini artıran gluten, Alzheimer ve epilepsiye neden olur. Glutensiz beslenmek ise tüm bu hastalıkları önler.
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