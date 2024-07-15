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2 dakika bekletmek yeterli! Dişlerinizi anında yoğurt gibi bembeyaz hale getirecek

Diş problemlerini önlemek ve sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmak için günlük diş bakımına özen gösterilmelidir. Düzenli fırçalama ve ağız bakımı gününüzün olmazsa olmazları haline gelmelidir. Diş üzerindeki sarı lekeleri geçirecek formül ise bir meyvenin kabuğunda saklı!

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 23:47 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 23:47
2 dakika bekletmek yeterli! Dişlerinizi anında yoğurt gibi bembeyaz hale getirecek

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Diş problemlerini önlemek ve sağlıklı gülüşlere sahip olmak için günlük diş bakımına özen göstermek şart. Dişlerin beyazlığını korumak için doğal yöntemler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. İşte evde uygulayabileceğiniz, dişlerinizi beyazlatacak bazı pratik yöntemler:

💧 OKSİJENLİ SU VE KARBONAT

Evde diş beyazlatma yöntemleri arasında oksijenli su ve karbonat oldukça popülerdir. Her iki madde de dişleri beyazlatmada etkili bir çözüm olabilir. Macun kıvamına gelene kadar iki maddeyi karıştırın ve diş fırçanız ile dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu karışımı sürekli kullanmak doğru değildir. 3-5 gün kullandıktan sonra tekrar kullanabilmek için 6 ay beklemelisiniz. Aksi takdirde dişleriniz aşınabilir ve zarar görebilir. Ev yapımı tarifleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.

🍎 ELMA SİRKESİ GARGARA

Seyreltilmiş elma sirkesi, dişlerinizi harika bir beyazlığa taşıyabilir. 3 ölçek su ve 1 ölçek sirkeyi karıştırıp gargara yaparak ağız içindeki bakteriler ve iltihaba neden olan maddeleri yok edebilirsiniz. Dişlerinizdeki sarı lekeler kısa süre içinde azalacaktır.

🍌 MUZ KABUĞU: 2 DAKİKADA BEYAZ DİŞLER

Zamanla dişler beyazlığını kaybedebilir. Beslenme düzeni, kahve veya çay tüketimi dişlerin zamanla sararmasına neden olabilir. Peki, dişleri nasıl tekrar beyazlatabiliriz? İşte yöntemi.

Muz kabuğunun iç kısmı, dişleriniz için harika bir beyazlatıcı olabilir. İçindeki potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller diş minesi tarafından emilir ve beyazlık sağlar. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun iç kısmını dişlerinize sürebilirsiniz.

🍓 ÇİLEK MACUNU

Çileğin içerisindeki malik asit, özellikle çay ve kahve lekelerine karşı muhteşem bir leke çıkarıcıdır. Bu etkiden faydalanmak için 2 çileği ezip karbonat ile karıştırın. Macun haline getirdikten sonra 5-7 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu yöntemi her gün kullanmaktan kaçınmalısınız.

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