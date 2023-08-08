SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Sağlık Haberleri

190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! Yoğurdun bu faydasını hiç bilmiyorduk

Yoğurdun sağlığımız üzerindeki etkileri uzun yıllardır süregelen bir konu oluyor. Yeni yapılan araştırmalar yoğurdun pek bilinmeyen faydalarını gün yüzüne çıkardı ve ev yapımı yoğurdun sağlık açısından marketlerde satılanlardan daha faydalı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu çalışmanın alandaki ilk örneklerden biri olduğunu ve elde edilen sonuçların büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 12:59
190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! Yoğurdun bu faydasını hiç bilmiyorduk

Sağlık alanında önemli bir adım olan bu araştırma bağırsak sağlığını düzenlemek için probiyotik bakterilerin potansiyelini ele alıyor. Araştırma iki farklı tıp merkezinde gerçekleştirildi ve "Lactobacilli" cinsi probiyotik bakteriler içeren ev yapımı yoğurdun etkisi değerlendirildi.

6 AY BOYUNCA İNCELENDİ

190 katılımcının yer aldığı bu çalışmada hassas bağırsak sendromu tanısı konulan bireylerin günlük olarak yaklaşık 2 fincan (500 ml) ev yapımı yoğurt tüketmeleri sağlandı. 6 aylık süre boyunca semptomlar incelenerek sonuçlar ortaya çıkarıldı.

SONUÇ OLUMLU

Çarpıcı sonuçlar elde edilen bu araştırmada katılımcıların yüzde 89'unun hassas bağırsak semptomlarının tamamen rahatladığını hatta semptomların tamamen ortadan kaybolduğunu ve günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiğini gösterdi.

Uzmanlar bu çalışmanın alandaki ilk örneklerden biri olduğunu ve elde edilen sonuçların büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

Hassas bağırsak sendromunun sindirim sistemi hastalıkları arasında en yaygın olanı olduğunu belirten uzmanlar hastalığın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve semptomların kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Araştırma sonuçları günlük olarak ev yapımı yoğurt tüketenlerde hassas bağırsak sendromunun belirgin şekilde gerilediğini gösteriyor.

190 katılımcının 169'u 6 aylık takip süreci içinde semptomların azaldığını veya tamamen ortadan kalktığını ifade ediyor.


SON DAKİKA