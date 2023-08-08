190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! Yoğurdun bu faydasını hiç bilmiyorduk

Sağlık alanında önemli bir adım olan bu araştırma bağırsak sağlığını düzenlemek için probiyotik bakterilerin potansiyelini ele alıyor. Araştırma iki farklı tıp merkezinde gerçekleştirildi ve "Lactobacilli" cinsi probiyotik bakteriler içeren ev yapımı yoğurdun etkisi değerlendirildi.
6 AY BOYUNCA İNCELENDİ
190 katılımcının yer aldığı bu çalışmada hassas bağırsak sendromu tanısı konulan bireylerin günlük olarak yaklaşık 2 fincan (500 ml) ev yapımı yoğurt tüketmeleri sağlandı. 6 aylık süre boyunca semptomlar incelenerek sonuçlar ortaya çıkarıldı.
SONUÇ OLUMLU
Çarpıcı sonuçlar elde edilen bu araştırmada katılımcıların yüzde 89'unun hassas bağırsak semptomlarının tamamen rahatladığını hatta semptomların tamamen ortadan kaybolduğunu ve günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiğini gösterdi.