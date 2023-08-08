190 kişi üzerinde denendi sonuç olumlu! Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı! Yoğurdun bu faydasını hiç bilmiyorduk

Sağlık alanında önemli bir adım olan bu araştırma bağırsak sağlığını düzenlemek için probiyotik bakterilerin potansiyelini ele alıyor. Araştırma iki farklı tıp merkezinde gerçekleştirildi ve "Lactobacilli" cinsi probiyotik bakteriler içeren ev yapımı yoğurdun etkisi değerlendirildi.