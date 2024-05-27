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16 saat ferah nefes için tek formül! Canan Karatay'dan ağız kokusunu yok eden tarif

Ağız kokusu sıkça yaşanan bir sorun olabilir ve bu durum rahatsızlık verebilir. Ancak Beslenme ve Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu sorunu çözmek için etkili bir çözüm sunuyor. Karatay'ın önerdiği doğal karışım, gün boyunca ağız kokusunu önlemeye yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 18:09 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 18:09
16 saat ferah nefes için tek formül! Canan Karatay’dan ağız kokusunu yok eden tarif

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Ağız kokusu, mide boşluğunun uzun süreli olması, azalan sıvı miktarı ve artan bakteri aktivitesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için Prof. Dr. Canan Karatay, şu öneriyi sundu...

MALZEMELER

🔶 Bir kase ev yoğurdu
🔶 Bir yemek kaşığı bal
🔶 3 damla limon suyu

YAPILIŞI VE KULLANIMI

🔹 Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu ekleyin, iyice karıştırın.

🔹 Bu karışımı tümüyle tüketin.

🔹 Bu sayede bağırsakların daha iyi çalışarak besin atıklarının birikmesi önlenir, vücudun sıvı dengesi artar ve böbreklerin işlevi etkilenmez.

🔹 Ayrıca, ağızdaki bakteri artışı engellenir ve mide asidi dengelenir.

🔹 Diş aralarında biriken atıkları temizlemek için diş fırçalamayı ihmal etmeyin ve iftar ile sahur arasında 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

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