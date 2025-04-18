15 yıllık mutlu son! Hipo Hipo hastalığı evlat özlemine engel olamadı

Şanlıurfa'da yaşayan Meryem Demir'e, daha önce gittiği birçok sağlık merkezinde yumurtlamayı engelleyip kısırlığa neden olan Hipo Hipo hastalığı tanısı konuldu.

Çocuk sahibi olmak isteyen çift, son çare olarak Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mert Ulaş Barut'un uyguladığı tedaviyle çift 15 yıl sonra hayallerine kavuştu.

38 haftalık olarak doğan kız bebek, 2 kilo 700 gram ağırlığında hayata gözlerini açtı. Çift, büyük mutluluk yaşadı.

Mehmet YILDIRIM