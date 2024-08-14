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14 bin vaka 524 ölüm! Uluslararası alarm verildi! Maymun Çiçeği virüsü pandemi olur mu? Giderek yayılıyor...

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Maymun Çiçeği virüsü, 14 bin vakaya ve 524 ölüme neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sağlık otoriteleri, virüsün daha fazla yayılmaması için acil önlemler alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde dünya genelinde endişe yaratan Maymun Çiçeği ve Covid-19 ile ilgili Türkiye'deki durumu değerlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 22:32 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 22:32
14 bin vaka 524 ölüm! Uluslararası alarm verildi! Maymun Çiçeği virüsü pandemi olur mu? Giderek yayılıyor...

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporuna göre, Maymun Çiçeği virüsü (Monkeypox) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 14 bin vaka ve 524 ölüm bildirilirken, birçok ülke tedirgin bir şekilde araştırmalarda bulunuyor. İşte tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Ağustos tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. İşte konu hakkında yapılan açıklamalar;

"Maymun çiçeği ve Covid ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil"

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü (Mpox) nedeniyle dünya çapında acil durum ilan etti. Africa CDC, virüsün kıta genelinde halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek 15 binden fazla vaka ve 461 ölüm rapor etti. Virüsün yeni varyantı en tehlikeli olarak kabul ediliyor ve hızla yayılması endişe yaratıyor.

Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. 🦠

Bulaşma: Virüs, sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. 🐿️ Ayrıca enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir. 🤝

Ölümcüllük: Genellikle hafif bir hastalık olmasına rağmen, %10'luk bir ölüm oranı olabilir. 💀 Daha hafifse geçirilirse %1 ölüm oranına sahiptir. 🩸

Tedavi: Çiçek hastalığı aşıları, Maymun Çiçeği virüsüne karşı da koruma sağlar. 💉 Aşı olan Imvanex'in, enfeksiyonu önlemede %85 etkili olduğu gösterilmiştir. 🛡️

Belirtiler: İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinlik yer alır. 🤒 Döküntü genellikle yüzde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. 🧑‍🦰

Bulaşma Yolları: Doğrudan temas veya enfekte giysilerle temas yoluyla bulaşabilir. 🛏️

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