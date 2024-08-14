14 bin vaka 524 ölüm! Uluslararası alarm verildi! Maymun Çiçeği virüsü pandemi olur mu? Giderek yayılıyor...

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporuna göre, Maymun Çiçeği virüsü (Monkeypox) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 14 bin vaka ve 524 ölüm bildirilirken, birçok ülke tedirgin bir şekilde araştırmalarda bulunuyor. İşte tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 14 Ağustos tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı. İşte konu hakkında yapılan açıklamalar; "Maymun çiçeği ve Covid ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil"