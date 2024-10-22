13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti! Kış aylarına uygun, en hızlı yağ yakan formül! Yaptıktan sonra kilo almak imkansız

Son yıllarda popülerlik kazanan diyetlerden biri olan İsveç Diyeti, özellikle hızlı kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. "Copenhagen Diet" ve "Rigshospitalet Diet" gibi isimlerle de bilinen bu diyet, 13 gün boyunca düşük kalorili ve disiplinli bir beslenme programı sunuyor. Ancak uzmanlar, İsveç Diyeti'nin sağlık riskleri taşıdığını ve herkes için uygun olmadığını belirtiyor. 600-1000 kalori arasında değişen günlük enerji alımıyla, bu diyet kısa sürede 7 ila 20 kilogram arasında kilo kaybı vaat ediyor. Ancak verilen kiloların büyük bir kısmı su kaybına bağlı olduğu için, diyetin tamamlanmasının ardından eski kiloların geri alınma riski bulunuyor.