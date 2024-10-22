13 günde 15 kilo verdiren İsveç Diyeti! Kış aylarına uygun, en hızlı yağ yakan formül! Yaptıktan sonra kilo almak imkansız

Son yıllarda popülerlik kazanan diyetlerden biri olan İsveç Diyeti, özellikle hızlı kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. "Copenhagen Diet" ve "Rigshospitalet Diet" gibi isimlerle de bilinen bu diyet, 13 gün boyunca düşük kalorili ve disiplinli bir beslenme programı sunuyor. Ancak uzmanlar, İsveç Diyeti'nin sağlık riskleri taşıdığını ve herkes için uygun olmadığını belirtiyor. 600-1000 kalori arasında değişen günlük enerji alımıyla, bu diyet kısa sürede 7 ila 20 kilogram arasında kilo kaybı vaat ediyor. Ancak verilen kiloların büyük bir kısmı su kaybına bağlı olduğu için, diyetin tamamlanmasının ardından eski kiloların geri alınma riski bulunuyor.
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İsveç Diyeti Nedir?
İsveç Diyeti, 13 gün süren ve düşük kalorili bir program sunan bir şok diyet türüdür. Günlük kalori alımı 600-1000 kalori arasında değişir ve diyetin savunucuları bu süreçte 7 ila 20 kilo arasında kayıp yaşanabileceğini iddia eder. Ancak verilen kilonun çoğunlukla su kaybı olduğu ve diyeti tamamlayanların yağ kaybı yaşamayacağı belirtilmektedir. Yüksek protein ve yağ içeriği nedeniyle mide, kalp, diyabet gibi sağlık sorunları olan bireylerin bu diyeti uygulamadan önce doktorlarına danışmaları önemlidir.
İsveç Diyetinin Temel Kuralları
- Günde 3 öğün yemek yenmelidir.
- Alkol ve gazlı içecekler yasaktır.
- Öğünler arasında atıştırmalık tüketilmemelidir.
- Günde en az 2 litre su içmek önerilir.
- Egzersiz, diyeti desteklemek için hafif düzeyde yapılmalıdır.
Örnek İsveç Diyeti Listesi
🥚 1. Gün
Kahvaltı: 1 tatlı kaşığı şekerli, kahve
Öğle Yemeği: 2 haşlanmış yumurta, 1 domates, 400 gr haşlanmış ıspanak
Akşam Yemeği: 200 gr biftek, yeşil salata (limonlu)
🐟 2. Gün
Kahvaltı: 1 tatlı kaşığı şekerli kahve
Öğle Yemeği: Az yağlı yoğurt, 250 gr dana jambon
Akşam Yemeği: 200 gr dana eti, yeşil salata (limonlu)