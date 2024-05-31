1-2 bardak içerek litre litre ter atın! Ödemi, toksinleri, yağı parça pinçik eden diyet listesi

Uzmanlar, yaz mevsiminde de yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Artan hava sıcaklıklarının çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdiğine vurgu yapan uzmanlar, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını ve metabolizmanın yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını ifade ediyor. Sıcaklıktan dolayı aşırı terleme sonucu vücuttan terle birlikte sodyum, potasyum gibi minerallerin atıldığını belirten uzmanlar, bu durumun halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu gibi belirtilere yol açabileceğini söylüyor.

AYRAN TÜKETİMİNİ ARTTIRIN!

Vücuttaki sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran, potasyum kaybı için bol sebze ve meyve, sıvı kaybı için de günlük 10-12 bardak su tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, serinlemek için asitli veya gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve sularının tercih edilmesini öneriyor. Yaz sıcaklığından en çok etkilenenlerin çocuklar, hamileler, yaşlılar, kalp ve şeker hastalığı olan bireyler olduğunu belirten uzmanlar, bu gruptaki kişilerin yaz aylarında beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.