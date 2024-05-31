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1-2 bardak içerek litre litre ter atın! Ödemi, toksinleri, yağı parça pinçik eden diyet listesi

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi, hem sağlıklı kalmak hem de fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli zayıflama yöntemlerini araştırmaya başladı. Sıcak havaların getirdiği hafif ve enerjik yaşam tarzına uygun beslenme ve egzersiz alışkanlıklarıyla, yaz aylarına fit ve formda girmek mümkün. İşte yaz mevsimine fit girmek için uygulayabileceğiniz etkili ve sağlıklı zayıflama yöntemleri...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 16:10 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 16:10
1-2 bardak içerek litre litre ter atın! Ödemi, toksinleri, yağı parça pinçik eden diyet listesi

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Yaz aylarında vatandaşların beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Bu dönemde beslenme düzeninde yapılacak bazı değişikliklerin, sağlık problemlerinin azalmasında ve önlenmesinde etkili olacağı belirtildi.

DİYET YAPACAKLAR BUNA DİKKAT

Uzmanlar, yaz mevsiminde de yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Artan hava sıcaklıklarının çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdiğine vurgu yapan uzmanlar, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını ve metabolizmanın yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını ifade ediyor. Sıcaklıktan dolayı aşırı terleme sonucu vücuttan terle birlikte sodyum, potasyum gibi minerallerin atıldığını belirten uzmanlar, bu durumun halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu gibi belirtilere yol açabileceğini söylüyor.

AYRAN TÜKETİMİNİ ARTTIRIN!

Vücuttaki sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran, potasyum kaybı için bol sebze ve meyve, sıvı kaybı için de günlük 10-12 bardak su tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, serinlemek için asitli veya gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve sularının tercih edilmesini öneriyor. Yaz sıcaklığından en çok etkilenenlerin çocuklar, hamileler, yaşlılar, kalp ve şeker hastalığı olan bireyler olduğunu belirten uzmanlar, bu gruptaki kişilerin yaz aylarında beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

AYRAN İLE ZAYIFAMA DİYETİ

Kahvaltı
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
🧀 1 dilim beyaz peynir
🍅 1 domates
🥛 1 bardak ayran veya maden suyu

Ara öğün
🍏 1 adet orta boy elma veya armut
🌰 Bir miktar badem veya ceviz

Öğle yemeği
🍗 Izgara tavuk veya balık
🥗 Bol yeşillikli salata (marul, roka, maydanoz vb.)
🫒 Zeytinyağı ve limon sosuyla

Ara öğün
🥣 1 kase yoğurt veya ayran

Akşam yemeği
🥦 Sebzeli ve az yağlı bir sebze yemeği (patlıcan, kabak, biber gibi)
🍚 1 kase bulgur pilavı veya kepekli ekmek
🥤 1 bardak soda veya maden suyu

Ara öğün
🍒 Bir avuç kiraz veya çilek
🥛 1 bardak ayran veya maden suyu

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