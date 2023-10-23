Rüyada Zengin Olmak İhya
İhya'ya göre rüyada zengin olduğunu görmek, rüya sahiplerinin ellerinde olan tüm mal ve para varlığının birdenbire kaybolacağına, kişilerin birdenbire kendilerini çok fakir bir hayat içinde bulacaklarına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, bazı yatırım risklerini almaları dolayısıyla maddi kayıpların içinde kalabilirler. Bu nedenle de bir yere para verirken mutlaka iki kez düşünmelilerdir.
Rüyada Zengin Olacağını Duymak
Rüyada birinin zengin olacağını söylemesi, rüya alimlerin tarafından rüya sahiplerinin içinde bulundukları zor durumların değişecek olmasına delalet sayılmıştır. Bu rüyayı görmüş olan kişiler, yakın zamanda uzunca bir zamandır çekmiş oldukları sıkıntılardan kurtulabilmek için bir çare yakalayabilirler. Bu çareyi kendileri için fırsata dönüştürecek olan rüya sahipleri, birçok insan tarafından da takdir edileceklerdir.
Rüyada Zengin Birini Görmek
Parası çok olan birinin rüyada görülmesi, rüya sahipleri için iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
Eğer rüyada zengin olduğu görülmüş olan kişiler, rüya sahipleri tarafından gerçek hayatlarında tanınıyorlarsa, zengin bu kişinin bir dertleri rüya sahipleri tarafından çözülebilir. Rüya sahipleri, karşılarında olan kişiye etmiş oldukları bu yardım sayesinde fayda görebilirler.
Eğer rüya sahipleri, zengin olduğunu gördükleri kişiyi tanımıyorlarsa, yakın zamanda daha önce vermiş oldukları bir parayı geri alamayacaklarını öğrenebilir veya yapmış oldukları bir yatırımından büyük zarar edebilirler. Bu nedenle de yapacakları bir iş için bu duruma bel bağlamışlarsa, bu durumdan çok umutlu olmamalılardır.