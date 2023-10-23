Rüyada Yıldırım Düşmesi Sesi Duymak
Düşen yıldırımın sesini rüyada duymak, rüya sahipleri eğer evli ise, eşlerinden şüphe duyacaklarına ve duydukları şüphenin kendilerini çok korkutacağına delalet edilmiştir. Bekar kimselerin bu rüyayı görmeleri ise aile içinde atmak istedikleri bir adıma engel olunacak olmasına delalet edilmiştir. Bu adım rüya sahiplerinin hayatlarına almak istedikleri biri ile ilgili olabilir.
Rüyada Yıldırım Düşmesi Ve Yangın Çıkması
Düşen yıldırımın yangın çıkardığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda kendilerini kötü bir olayın içine atacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, kendilerini bu olay içinde bıraktıkları zamanda kimse kendilerinin kötü olaydan çıkabilecek olduklarına inanmayacaktır. Ancak rüya sahipleri, herkesi düşüncesinde yanıltarak hızlı bir şekilde kötü durumlarını iyiye çevireceklerdir.
Rüyada Ağaca Yıldırım Düşmesi
Ağaca düşen yıldırımın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin geçmişte büyük bir günah işlemiş olduklarına ve yakın zamanda başlarına gelecek olan kötü olaylarının tümünün bu olaydan kaynaklanacak oluşuna delalet edilmiştir. Kişiler bir süre boyunca başlarına bu belanın neden geldiğini sorgulayabilirler. Biri ile yapacakları bir konuşma sonucunda yapmış oldukları kötü şeylerin farkına vararak tövbe edeceklerdir.
Rüyada Yıldırım Düşmesi
Rüyada düşen yıldırımı görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin hastalıklara sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Kişiler şu an sağlıklı olabilirler. Ancak yakın bir süre içinde bazı hastalıklara sahip olduklarını öğrenebilirler ve öğrendikleri hastalıkları yenebilmek için uzunca bir süre de mücadele edeceklerdir. Kişilerin ettikleri mücadeleler, istikrarlı oldukları müddetçe sonuç verecektir. Bu sebepten dolayı da rüya sahipleri, çaba göstermeyi asla bırakmamalılardır.
Rüyada Eve Yıldırım Düşmesi
Evine düşen yıldırımın rüyada görülmesi, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin evlerine hırsız gireceğine ve kendilerine maddi olarak çok fazla hasar vereceğine yorumlanmıştır. Verilecek olan maddi zararla beraber, rüyasında evine yıldırım düştüğünü görmüş olan kişiler, bazı manevi çöküşler içine de girebilirler. Kişiler evlerine hırsız girmesinden sonra çok korkabilir ve bir süre evin içinde yalnız kalmak istemeyebilirler.