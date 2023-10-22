Rüyada Uçurumdan Bakmak

Uçurumdan baktığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin iyi giden iş ve aile hayatlarının bir anda tepetaklak olacak olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendileri de bu dönüşe bir anlam veremeyecek ve bir anda ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Bu nedenden dolayı rüyasında uçurumdan baktığını görmüş olan kimseler için iş hayatlarında dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılmıştır. Rüyada Uçurumdan Kurtulduğunu Görmek

Uçurumdan düştükten sonra kurtulduğunu rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kendi boylarından çok büyük bir işe kalkışacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişilerin içinde kalacakları zor durum, birçok insanın çabası ile düzeltilemeyecektir. Bu nedenden dolayı da rüya sahiplerinin bir işe girerken kendileri ile beraber etraflarında olan insanları da düşünmeleri gereklidir.

Rüyada Uçurumun Kenarında Durmak

Uçurum bir yerin kenarından durduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir konuda seçim yapamayacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyasında uçurumun kenarında durduğunu görmüş olan kimseler, bu rüyayı gördükten sonra kendileri için önemli olan bir konuda iki farklı seçenek arasında kalabilirler. Aralarında kalmış oldukları bu seçenekler rüya sahiplerinin manevi ve maddi anlamda fazlaca yorulmasına da neden olabilir. Rüyada Uçurumdan Korkmak

Uçurum bir yerden korktuğunu rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin hayatlarını daha iyi yerlere getirmek konusunda biraz geride durduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, özellikle yakın zamanda birinin kendileri ile evlenmek istediğini duymuşlarsa, bu rüyayı görmeleri aile kurmaya cesaretlerinin olmayışlarına delalet edilmiştir. Eğer kişiler, gerçekten bu durumun içinde iseler bunu karşılarında olan kişi ile paylaşmaları gereklidir.