Rüyada Dilinde Sivilce Görmek
Dilde çıkmış sivilcenin rüyada görülmesi, rüya sahipleri için konuştuklarına dikkat etmeleri için verilmiş bir işaret olarak yorumlanmıştır. Din alimlerinin birçoğu, bu rüyayı görmüş olan kişilerin özellikle iş arkadaşları ya da patronları ile yapacakları görüşmelerde düşünmeden bir şey söylemeleri gerektiği konusunda kendilerini uyarmış, söyleyecekleri her yanlış şeyin kendilerine haddinden fazla zarar verecek olduğu yorumunu yapmışlardır.
Rüyada Birinin Sivilcesini Sıkmak
Birinde çıkan sivilceyi patlattığını rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:
Bazı din alimleri için bu rüya, kişilerin başkalarının bir hastalığı ya da dertlerini kendilerine alacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, çok sevdikleri birinin zor durumda kaldığını görmelerinden sonra bazı fedakarlıklar yapacaklardır.
Birçok rüya tabircisi içinse bu rüyanın görülmesi, özellikle sıkıldığı görülmüş olan yüzde sivilcenin olması, rüya sahiplerinin yakın zamanda içinde oldukları ve yaşadıkları güzel bir olayı mahvedeceklerine delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, yapacakları oldukları bu durumun farkında olmayabilirler. Ancak kendileri uyaran kişilere kulak vermeli ve öğütlerini uygulamaya çalışmalılardır.