Rüyada çanta aldığını görmek , rüya sahiplerinin kısa bir süre içinde ellerine bolluğun ve bereketin geçecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu bereket içinde kendileri için birtakım birikimler yapma gayesi içine girebilirler. Ancak bu birikim, rüya sahipleri için hemen olabilecek bir durum değildir. Kişiler biraz sabırlı olarak daha iyi birikim fikirleri içine girebilirler.

Rüyada Kol Çantası Almak Kol çantası aldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda evlerini başka bir yere taşıyacak olduklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Ellerine geçecek olan bir para ya da kendilerine miras yolu ile bırakılacak olan bir ev sebebiyle yaşam alanlarını değiştirecek olan rüya sahipleri, yeni evlerinde mutlu bir hayat süreceklerdir.

Rüyada Siyah Çanta Almak

Siyah renkli çanta aldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda çıkacak oldukları bir yolda başlarına bazı olaylar gelecek oluşuna delalet edilmiştir. Yeni ehliyet ya da araba almış olan kişilerin rüyalarında siyah çanta aldıklarını görmeleri, kaza yapabileceklerini ve bu nedenden dolayı da temkinli olmaları gerektiğine delalet edilmiştir.

Rüyada Çanta Görmek

Rüyada görülmüş çanta için yapmış olduğu yorumu, rüya sahiplerinin kapılarından misafirin eksik olmayacak olmasıdır. Özellikle yeni bir yuva kurmuş olan rüya sahipleri, sürekli olarak birilerini misafir edebilir ve evlerine gelip giden kişiler kendi evlerinin bereketlerinin artmasını sağlayabilir. Bu rüyayı gördükten sonra, rüya sahiplerinin vermekte oldukları her şeyin karşılığını kat ve kat alacaklarını göreceklerdir.

Rüyada Çanta Kaybetmek Ve Aramak

Kaybettiğin çantayı aradığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin başlarına gelmiş olan sıkıntıların tümünden kimsenin yardımını almadan çıkmak için çaba gösterdiğine delalet edilmiştir. Kendi eksikliklerini ya da acılarını başkalarına gösterdiği zaman kendileri arkasında iş çevireceğini düşündükleri kişiler sebebi ile dertlerini kimseyle paylaşmayan rüya sahipleri, doğru bildikleri bu yoldan şaşmayarak dertlerinin üstesinden de geleceklerdir.