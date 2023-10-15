Rüyada yün yıkamak ne anlama gelir? Rüyada kirli yün yıkamak neye işarettir? Rüyada yün sermek hayırlı mıdır?

Rüyada Yıkanmış Yün Görmek
Yıkanıp serilmiş yünlerin rüyada görülmüş olması, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin atmaları gerekli olan bir adım için geç kalmış olduklarına delalet edilmiştir. Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı kişilerin kendilerine gelecek olan bir para varlığına yormuşlardır. Rüya sahipleri kendilerine kalmış olan bu para sayesinde güzel ve keyifli bir yaşam süreceklerdir.
Rüyada Birinin Yün Yıkadığını Görmek
Yün yıkayan birinin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kendileri için çok küçük bir iyiliği birine yapacaklarına ve iyiliklerinin dokunduğu kişinin kendilerini ömürleri boyunca unutmayacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesi, aynı zamanda rüya sahiplerinin geçmiş zamanda başkalarına yapmış oldukları iyilikler sebebi ile de birçok insandan dua almakta oluşlarına delalet edilmiştir.
Rüyada Yün Görmek
Yünün rüyada görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin helal bir mal varlığına sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu mal varlığını kendileri de yapabilirler. Özellikle yakın zamanda çalışmaya başlamış olan ancak kazandıkları paralar giderlerine yetmeyen rüya sahipleri için bu rüya, yakın zamanda hak ettikleri maaşları almaya başlayacaklarına yorumlanmıştır.
Rüyada Yün Yıkamak İhya
İhya'nın rüya yün yıkadığını görmek için yapmış olduğu yorumu, eğer rüya sahipleri bekar bir kızsa, kendilerine talip olacak kişiler arasında seçim yapmakta çok zorlanacak olmalarıdır. Özellikle evlilik yaşları gelmiş ve yakın zamanda kendilerine uygun biri ile evlenmek isteyecek olan kızlar, kendilerini isteyecek birçok insan arasından kendileri için en hayırlı olacak kısmeti seçmeyi başaracaklardır.
Rüyada Yün Sermek
Yıkadığın yünleri serdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin iş hayatlarında yapacakları bir hata dolayısıyla batacak olmalarına ve bugüne kadar hayatlarında hiç görmedikleri bir yokluğun içinde kalacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, maddi sıkıntıları sebebi ile içinden çıkamadıkları birçok durumun içinde kalacak ve çevrelerinde olan kimsenin kendilerine yardım eli uzatmamalarından dolayı kendilerini çok kötü hissedeceklerdir. Rüyasında yün yıkadığını gördükten sonra yünleri sermediğini görmüş olan kimseler içinse kendilerine faydası dokunmayan dostlarının tümünü hayatlarından atacak olmaları yorumu yapılmış ve rüya sahiplerinin daha mutlu olacakları söylenmiştir.