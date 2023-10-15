Rüyada yeğenin görülmüş olması, rüyayı görmüş olan kişilerin karşılarında olacak risklere rağmen güvende olmalarına delalet edilmiştir. Kendilerini her zaman koruyacak bazı güçlerin olması sayesinde rüya sahipleri, atacakları ya da atmak zorunda oldukları bazı zamanlarda kendilerinin arkasında bir güç olduğunu her daim hissedeceklerdir. Bu gücün varlığı kendilerine güven verecektir. Rüyada Küs Olduğun Yeğenini Görmek Dargın olduğun yeğenini rüyada görmek, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin yakın zamanda küsmüş olduğu bir akrabaları ile barışacak olmasına delalet sayılmıştır. Bu akrabaları, rüyayı görmüş olan kişilerin yeğenleri de olabilir. Ancak rüya sahipleri, küsmüş oldukları zamanlarda bazı hatalar yaptıklarını fark edecek, bu hatalardan dolayı da karşılarında olan kişiden özür dileyerek sorunları çözeceklerdir.

Rüyada Erkek Yeğen İle Konuşmak Erkek yeğenlerinle sohbet ettiğini rüyada görmek, rüya alimlerince rüya sahiplerinin yakın zamanda girecekleri bir işte bir ortaklarının olacağına yorumlamıştır. Bu ortakları, rüya sahiplerinin kendi yaşlarına yakın bir yeğenleri varsa o olabilir. Bu ortaklık işi için önyargılı davranacak olan rüya sahipleri, sahip oldukları önyargıları yıkacak bir işin içine girebilir ve bu ortaklıktan çok memnun kalabilirler. Rüyada Erkek Yeğen Görmek İhya İhya'ya göre rüyada erkek cinsiyetli olan yeğenin görülmüş olması, rüya sahiplerinin sadece kendi hayatlarını etkileyecek bir konuda karar verirken çok düşünecek olmalarına ancak düşündükleri fikirlerin kendilerine hayırlı gelmeyecek olmasına delalet edilmiştir. Bu nedenle de rüya sahipleri, bu kararı sadece kendileri için verecek olsalar da mutlaka birinden yardım ve destek alma ihtiyacı içindeyseler bunu almalılardır.