Rüyada tırnak kırılması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tırnağın etten ayrılmasının anlamı, yorumu... Rüyada tırnağının kırıldığını görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin bin bir emek vererek yaptıkları ya da elde ettikleri şeyleri kaybedecek olmalarına delalet edilmiştir. Bu kayıptan sonra kişiler, neden başlarına bu denli üzücü olayların geldiğini sorgulayacak ve sorularının cevaplarını almalarından sonra da bu üzücü şeyleri yaşamamak için tedbirli davranmaya başlayacaklardır. Rüyada El Tırnak Kırılması

El parmaklarındaki tırnaklarının kırıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerinin yapmış oldukları bazı hatalardan dolayı büyük pişmanlıklar duyacaklarına ve yaşadıkları hiçbir şeyi telafi edemeyecek olmalarına delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesinden sonra, rüyayı görmüş olan kimseler başta kendileri olmak üzere çevrelerindeki insanlara zarar gelmemesi için uğraş vermeye başlayacaklardır.

Rüyada Tırnak Kırılması İhya

İhya'nın rüyada tırnaklarının kırıldığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin para kaybedecekleridir. Rüyayı görmüş kimseler, kaybettikleri paraları ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler geri getiremeyeceklerdir. Eğer yakın zamanda bir miktar para kaybetmelerinden sonra rüyalarında tırnaklarının kırıldığını görmüşlerse, daha fazla para kaybetmemek için önlem almaya özen göstermelilerdir. Dikkat etmedikleri sürece, her attıkları adımda daha fazla kayıp yaşayabilirler. Rüyada Ayak Tırnak Kırılması

Ayak tırnaklarının kırıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın bir zamanda çıkacakları bir yola çıkmadan önce çok dikkatli olmaları gerektiğine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, ayak tırnaklarının kırıldıktan sonra canlarının yandığını da rüyalarında hissetmişlerse, yakın bir süre içinde ani bir şekilde alacakları yolculuk kararı sebebi ile çeşitli konularda zarar görebilirler.