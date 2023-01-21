Rüyada uçurumdan bakmanın anlamı, yorumu - Rüyada uçurum görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada Uçurumdan Bakmak

Uçurumdan baktığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin iyi giden iş ve aile hayatlarının bir anda tepetaklak olacak olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendileri de bu dönüşe bir anlam veremeyecek ve bir anda ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Bu nedenden dolayı rüyasında uçurumdan baktığını görmüş olan kimseler için iş hayatlarında dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılmıştır.

Rüyada Uçurumdan Kurtulduğunu Görmek

Uçurumun rüyada görülmesi, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin güçlü ve cesur durmaları gereken bir zaman dilimi içine girecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer görmüş oldukları uçuruma yaklaşmamışlarsa, yakın bir zaman içinde kendilerinin çok cesur olmaları gerekecek olan bir yerde pasif kalacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin kendilerini bu zamansız geri çekişleri, kendileri için pek hayırlı sonuçlanmayabilir.