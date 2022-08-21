Rüyada şimşek çakması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada şimşekten korkmanın anlamı nedir? İşte yorumu...

Rüyada Şimşek Çaktığını Görmek

Rüyasında şimşek gören kişi hayatı boyunca başarı elde etmek için mücadele edecektir. Rüya sahibinin hak yolunda adaletli bir şekilde elde edeceği başarıları temsil etmektedir. Ayrıca kişinin sevdiği insanlarla geçireceği huzurlu hayata ve edineceği güzel dostluklara işaret etmektedir. Farklı rüya yorumcularına göre ise şimşek çakması cimri bir kişiye delalet eder. Kişinin zarar gördüğü kişilerden dolayı moralinin ve motivasyonunun düşeceğine delalettir.

Rüyada Şimşek ve Gök Gürültüsü Görmek

Rüyada şimşek ve gök gürültüsü kişinin hayatını anlamlı hale getirmek için çabalayacağına işarettir. Rüya sahibinin Allah'tan hayırlı olanı isteyeceğine ve her daim dualarının kabul olacağına delalet eder. Kişinin zorlu koşullarla sınanacağına ancak sabır ve şükürle bu zorlu koşulları atlatacağına işarettir.