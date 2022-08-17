Rüyada şimşek çakması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada şimşekten korkmanın anlamı nedir? İşte yorumu...

Rüyada Şimşek Çaktığını Görmek
Rüyasında şimşek gören kişi hayatı boyunca başarı elde etmek için mücadele edecektir. Rüya sahibinin hak yolunda adaletli bir şekilde elde edeceği başarıları temsil etmektedir. Ayrıca kişinin sevdiği insanlarla geçireceği huzurlu hayata ve edineceği güzel dostluklara işaret etmektedir. Farklı rüya yorumcularına göre ise şimşek çakması cimri bir kişiye delalet eder. Kişinin zarar gördüğü kişilerden dolayı moralinin ve motivasyonunun düşeceğine delalettir.
Rüyada Şimşek ve Gök Gürültüsü Görmek
Rüyada şimşek ve gök gürültüsü kişinin hayatını anlamlı hale getirmek için çabalayacağına işarettir. Rüya sahibinin Allah'tan hayırlı olanı isteyeceğine ve her daim dualarının kabul olacağına delalet eder. Kişinin zorlu koşullarla sınanacağına ancak sabır ve şükürle bu zorlu koşulları atlatacağına işarettir.
Rüyada Şimşek ve Yağmur Görmek
Rüyada şimşek ve yağmur görmek rüya sahibinin birçok fırsatı değerlendireceğine işaret eder. Hayatında büyük işlere adım atacağına ve bu işlerden büyük başarılar elde edeceğine işarettir. Kişinin hayatında büyük yeniliklere adım atacağına ve çevresinin hayırlı insanlarla dolacağına işarettir. Rüyada şimşek çakması her ne kadar insanlar tarafından korku dolu ve olumsuz yorumlansa da hayırlara vesile olabilecek bir rüyadır.
Rüyada Yıldırım Düştüğünü Görmek
Rüyada yıldırım düşmesi şimşek kadar olumlu yorumlanmamaktadır. Rüya sahibinin üzüntülü günler yaşayacağına veya sıkıntılar yaşayacağı gelişmelerle karşılaşacağına delalet eder.
Rüyada Şimşekten Korkmak
Rüyasında şimşekten korkan kişi sıkıntılı bir dönemin içerisindedir. Rüya sahibinin günaha bulaşabileceğine ve hayatının kötü bir şekilde ilerleyeceğine delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin düşman edineceğine veya çevresindeki kötü insanlardan zarar göreceğine işarettir. Farklı bir yoruma göre ise rüya sahibinin dostlarını kaybedeceği şeyler yapacağına ve gözyaşına işaret etmektedir. Çevresiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı mutsuz günler geçireceğinin göstergesidir.
Rüyada Yıldırımdan Kaçmak
Rüyada yıldırımdan kaçan kişi hayatında uzun süre yer verdiği endişelerden kurtulacaktır. Hayatına daha ılımlı bakmaya başlayacak ve hedeflerine daha sık bir şekilde bağlanacaktır.