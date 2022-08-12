Rüyada sevgiliyle sevişmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgiliyle öpüşmenin anlamı, yorumu

Rüyada Sevgiliyle Öpüşmek
Sevgilinle öpüştüğünü rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin sevgililerinden hayırlı bir olay göreceklerine delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kimseler eğer, yakın zamanda kendilerine manevi olarak zor gelmiş bir olay yaşamışlarsa, sevgililerinden çok büyük destekler göreceklerdir.
Rüyada Sevgiliyle Sevişmek
Rüyada sevgilinle seviştiğini görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin bir tuzağa düşecek olmasıdır. Kişiler henüz farkında olmasa ya da görmek istemeseler de çok yakın bir dostları, kendi ayaklarını kaydırmak için rüyayı görmüş kimselerin arkalarından bir tuzak hazırlıyor olabilirler. Rüya sahipleri, çok uzun bir zaman geçmeden dostlarının kendilerine kurdukları tuzağı göreceklerdir.
Rüyada Sevgiliyle Ayrılmak
Sevgilinden ayrıldığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin cinsiyetleri fark etmeksizin sevgililerinin kendilerinden ayrılmak üzere bazı düşüncelerin içinde olduğunu fark etmelerine yorumlanmıştır. Kişiler, sevgililerinin kendilerinden ayrılmasına ve ortada bırakılmalarına çok üzülebilirler. Ancak bu yaşadıklarının kendileri için aslında hayırlı olduğunu yakın zamanda anlayacaklardır.
Rüyada Sevgiliyle Sevişmek İstemek
Sevgili ile sevişmeyi arzuladığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bir şeyi çok isteyeceklerine ancak bu durumun gerçekleşebilir bir şey olmayacağına yorumlanmıştır. Rüyasında sevgilisiyle sevişmek istediğini görmüş kimseler, tecrübelerinin eksik olmasından ve bugüne dek istedikleri her şeyi alabildiklerinden dolayı bu durumu tersine çevirmek için çok uğraşacaklardır.
Rüyada Eski Sevgiliyle Sevişmek
Rüya sahiplerinin sürekli olarak eski sevgilileri tarafından hatırlandıklarıdır. Kişiler, bu durumun yaşanmasını hiç istemeseler de eski sevgilileri yeniden kendileri ile iletişim kuracaklardır. Rüya sahipleri bu durumdan çok fazla rahatsız olacaklar, sürekli olarak eski sevgililerinden uzakta durmaya çalışacaklardır.
Rüyada Sevgiliyle Sevişmek Psikolojik Yorumu
Sevgiliyle ilişkiye girdiğini rüyada görmek, psikolojik olarak rüya sahiplerinin kendilerinin cinsel manada sevgililerine yetemediklerine yorumlanmıştır. Birçok psikolog, bu rüyayı görmüş olan kimselerin ilişkilerinin karşılarında olan kişiye cinsel manada istediklerini verememelerinden dolayı biteceğini düşüneceklerini söylemişlerdir. Ancak bu durumun söz konusu olmadığı ve kişilerin kendilerini psikolojik olarak kötü hissetmemeleri gerektiği yorumunu da eklemişlerdir.