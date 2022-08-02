Rüyada sevgiliyle sevişmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgiliyle öpüşmenin anlamı, yorumu

Rüyada Sevgiliyle Öpüşmek

Sevgilinle öpüştüğünü rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin sevgililerinden hayırlı bir olay göreceklerine delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kimseler eğer, yakın zamanda kendilerine manevi olarak zor gelmiş bir olay yaşamışlarsa, sevgililerinden çok büyük destekler göreceklerdir.

Rüyada Sevgiliyle Sevişmek

Rüyada sevgilinle seviştiğini görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin bir tuzağa düşecek olmasıdır. Kişiler henüz farkında olmasa ya da görmek istemeseler de çok yakın bir dostları, kendi ayaklarını kaydırmak için rüyayı görmüş kimselerin arkalarından bir tuzak hazırlıyor olabilirler. Rüya sahipleri, çok uzun bir zaman geçmeden dostlarının kendilerine kurdukları tuzağı göreceklerdir.