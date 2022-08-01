Hayatlarını başka göstermelerine rağmen farklı bir hayata sahip olan burçlardan en bilinmeyeni kova burçlarıdır. Kovalar, en gamsız insanlar olarak tanınabilirler. Ancak kovaların kimseye göstermedikleri bir de takıntılı tarafları vardır. Bu nedenle de kova burçları, istedikleri herhangi bir şeyi ne pahasına olursa olsun hayatlarında var etmek amacı ile çalışırlar. Kovalardan sonra bu burçların hayatı asla dışarıdan görüldüğü gibi değil listesine ismi eklenecek olan burç akrep burçlarıdır. Akrepler, her zaman sinsi ve sakin olarak bilinseler de bazı durumlarda koçlardan daha sinirli bir hale hızlıca gelebilirler. Kavga etme konusunda başarılı olan akreplerin hiçbir kavgası sessiz olmaz ve kavga sonunda mutlaka birine zarar vermiş olurlar.