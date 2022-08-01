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    Rüyada yıldırım düştüğünü görmek neye işarettir? Rüyada yıldırım düşmesi ne anlama gelir? Rüyada eve yıldırım düşmesi...

    Yıldırımın düşmesinden sağ kurtulduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda büyük bir tartışma içine gireceklerine, bu tartışma içinden de haksız olmalarına rağmen kolay bir şekilde çıkabileceklerine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, tartışma esnasında sakinliklerini koruyamazlarsa gelecekte sinirleri farklı şekilde kendilerine olumsuzluklar yaratabilir.

    takvim.com.tr
    Rüyada yıldırım düşmesi ne anlama gelir?

    Rüyada Yıldırım Düşmesinden Kurtulmak

    Yıldırımın düşmesinden sağ kurtulduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın zamanda büyük bir tartışma içine gireceklerine, bu tartışma içinden de haksız olmalarına rağmen kolay bir şekilde çıkabileceklerine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, tartışma esnasında sakinliklerini koruyamazlarsa gelecekte sinirleri farklı şekilde kendilerine olumsuzluklar yaratabilir.

    Rüyada Yıldırım Düştüğünü Görmek

    Rüyada yıldırımın düştüğünü görmek rüya sahiplerinin hayatlarında çok büyük dertlerin baş göstereceğine ve rüya sahiplerinin bu sıkıntılardan dolayı ne yapacaklarını şaşıracaklarına delalet sayılmıştır. Rüya sahiplerinin kendilerini bu dertler ile karşılaşmalarından sonra bazı kişilerden uzak tutmaları daha doğru ve mantıklı kararlar alabilmeleri için faydalı olacaktır.

    Rüyada Yıldırım Düşmesi Ama Zarar Vermemesi

    Bir yere düşen yıldırımın zarar vermediğini rüyada görmek, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin kendilerine zarar vermesinden çok korktukları bir düşmanlarının aslında kendini gösterdiği kadar güçlü olmadığına delalet edilmiştir. Bu nedenden dolayı da rüya sahipleri, rüyalarında yıldırım düşmesi ancak hasar vermediğini görmelerinden sonra düşmanlarını gözlerinde büyütmemelilerdir.

        Rüyada Yıldırım Düşmesi Sesi Duymak

        Düşen yıldırımın sesini rüyada duymak, rüya sahipleri eğer evli ise, eşlerinden şüphe duyacaklarına ve duydukları şüphenin kendilerini çok korkutacağına delalet edilmiştir. Bekar kimselerin bu rüyayı görmeleri ise aile içinde atmak istedikleri bir adıma engel olunacak olmasına delalet edilmiştir. Bu adım rüya sahiplerinin hayatlarına almak istedikleri biri ile ilgili olabilir.

        Rüyada Yıldırım Düşmesi Ve Yangın Çıkması

        Düşen yıldırımın yangın çıkardığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda kendilerini kötü bir olayın içine atacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, kendilerini bu olay içinde bıraktıkları zamanda kimse kendilerinin kötü olaydan çıkabilecek olduklarına inanmayacaktır. Ancak rüya sahipleri, herkesi düşüncesinde yanıltarak hızlı bir şekilde kötü durumlarını iyiye çevireceklerdir.

        Rüyada Ağaca Yıldırım Düşmesi

        Ağaca düşen yıldırımın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin geçmişte büyük bir günah işlemiş olduklarına ve yakın zamanda başlarına gelecek olan kötü olaylarının tümünün bu olaydan kaynaklanacak oluşuna delalet edilmiştir. Kişiler bir süre boyunca başlarına bu belanın neden geldiğini sorgulayabilirler. Biri ile yapacakları bir konuşma sonucunda yapmış oldukları kötü şeylerin farkına vararak tövbe edeceklerdir.

        Rüyada Yıldırım Düşmesi

        Rüyada düşen yıldırımı görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin hastalıklara sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Kişiler şu an sağlıklı olabilirler. Ancak yakın bir süre içinde bazı hastalıklara sahip olduklarını öğrenebilirler ve öğrendikleri hastalıkları yenebilmek için uzunca bir süre de mücadele edeceklerdir. Kişilerin ettikleri mücadeleler, istikrarlı oldukları müddetçe sonuç verecektir. Bu sebepten dolayı da rüya sahipleri, çaba göstermeyi asla bırakmamalılardır.

        Rüyada Eve Yıldırım Düşmesi

        Evine düşen yıldırımın rüyada görülmesi, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin evlerine hırsız gireceğine ve kendilerine maddi olarak çok fazla hasar vereceğine yorumlanmıştır. Verilecek olan maddi zararla beraber, rüyasında evine yıldırım düştüğünü görmüş olan kişiler, bazı manevi çöküşler içine de girebilirler. Kişiler evlerine hırsız girmesinden sonra çok korkabilir ve bir süre evin içinde yalnız kalmak istemeyebilirler.
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