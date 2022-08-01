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    Rüyada sevgiliyle sevişmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgiliyle öpüşmenin anlamı, yorumu

    Sevgiliyle ilişkiye girdiğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin sevgililerinin kendilerine verdikleri tüm vaatlere inanacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyasında sevgilisiyle seviştiğini görmüş olan kimseler, sevgililerine güvenseler de kendilerine yapacaklarını söyledikleri şeylere hemen inanmak yerine kendilerini güvenceye almayı tercih etmelilerdir.

    Rüyada sevgiliyle sevişmek ne anlama gelir, neye işarettir?

    Rüyada Sevgiliyle Öpüşmek

    Sevgilinle öpüştüğünü rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin sevgililerinden hayırlı bir olay göreceklerine delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kimseler eğer, yakın zamanda kendilerine manevi olarak zor gelmiş bir olay yaşamışlarsa, sevgililerinden çok büyük destekler göreceklerdir.

    Rüyada Sevgiliyle Sevişmek

    Rüyada sevgilinle seviştiğini görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin bir tuzağa düşecek olmasıdır. Kişiler henüz farkında olmasa ya da görmek istemeseler de çok yakın bir dostları, kendi ayaklarını kaydırmak için rüyayı görmüş kimselerin arkalarından bir tuzak hazırlıyor olabilirler. Rüya sahipleri, çok uzun bir zaman geçmeden dostlarının kendilerine kurdukları tuzağı göreceklerdir.

    Rüyada Sevgiliyle Ayrılmak

    Sevgilinden ayrıldığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin cinsiyetleri fark etmeksizin sevgililerinin kendilerinden ayrılmak üzere bazı düşüncelerin içinde olduğunu fark etmelerine yorumlanmıştır. Kişiler, sevgililerinin kendilerinden ayrılmasına ve ortada bırakılmalarına çok üzülebilirler. Ancak bu yaşadıklarının kendileri için aslında hayırlı olduğunu yakın zamanda anlayacaklardır.

    Rüyada Sevgiliyle Sevişmek İstemek

    Sevgili ile sevişmeyi arzuladığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bir şeyi çok isteyeceklerine ancak bu durumun gerçekleşebilir bir şey olmayacağına yorumlanmıştır. Rüyasında sevgilisiyle sevişmek istediğini görmüş kimseler, tecrübelerinin eksik olmasından ve bugüne dek istedikleri her şeyi alabildiklerinden dolayı bu durumu tersine çevirmek için çok uğraşacaklardır.

    Rüyada Eski Sevgiliyle Sevişmek

    Rüya sahiplerinin sürekli olarak eski sevgilileri tarafından hatırlandıklarıdır. Kişiler, bu durumun yaşanmasını hiç istemeseler de eski sevgilileri yeniden kendileri ile iletişim kuracaklardır. Rüya sahipleri bu durumdan çok fazla rahatsız olacaklar, sürekli olarak eski sevgililerinden uzakta durmaya çalışacaklardır.

    Rüyada Sevgiliyle Sevişmek Psikolojik Yorumu

    Sevgiliyle ilişkiye girdiğini rüyada görmek, psikolojik olarak rüya sahiplerinin kendilerinin cinsel manada sevgililerine yetemediklerine yorumlanmıştır. Birçok psikolog, bu rüyayı görmüş olan kimselerin ilişkilerinin karşılarında olan kişiye cinsel manada istediklerini verememelerinden dolayı biteceğini düşüneceklerini söylemişlerdir. Ancak bu durumun söz konusu olmadığı ve kişilerin kendilerini psikolojik olarak kötü hissetmemeleri gerektiği yorumunu da eklemişlerdir.

        Rüyada Eski Sevgiliyle Sevişmek

        Eski sevgilinle ilişkiye girdiğini rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kimselerin iş hayatlarında istedikleri gibi hareket edemediklerine delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler, kısıtlanmaları sebebi ile de içlerinde olan potansiyeli doğrudan dışarı çıkararak kendilerini işverenlerine ya da mesleklerinin erbabı olan kişilere gösteremiyor olabilirler.

        Rüyada İki Kadının Seviştiğini Görmek

        İki kadını sevişirken rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin arkalarından iki kadının plan yaptığına ve iş hayatlarında kazanmış oldukları başarıları kıskandıklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, özellikle de tanıdıkları iki kadını ilişkiye girerken rüyalarında görmüşlerse, bu rüyayı görüşleri o iki kadına dikkat etmeleri hususunda kendilerine verilmiş bir uyarı olarak yorumlanmıştır.

        Rüyada Sevgiliyle Sevişmek İstememek

        Sevgilinle ilişkiye girmek istemediğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin sevgilileri tarafından bir işi yapmaya zorlanacaklarına yorumlanmıştır. Kişiler sevgilisiyle sevişmeye zorlanmayabilirler. Ancak erkek ya da kız arkadaşlarının rüya sahiplerinden talep ettikleri şeyleri yapmak, rüyayı görmüş olan kimseler için çok büyük ve zor şeyler olacaklardır.
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        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada sevgiliyle sevişmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgiliyle öpüşmenin anlamı, yorumu
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