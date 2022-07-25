Rüyada Yeğenini Görmek

Rüyada yeğenin görülmüş olması, rüyayı görmüş olan kişilerin karşılarında olacak risklere rağmen güvende olmalarına delalet edilmiştir. Kendilerini her zaman koruyacak bazı güçlerin olması sayesinde rüya sahipleri, atacakları ya da atmak zorunda oldukları bazı zamanlarda kendilerinin arkasında bir güç olduğunu her daim hissedeceklerdir. Bu gücün varlığı kendilerine güven verecektir.

Rüyada Küs Olduğun Yeğenini Görmek

Dargın olduğun yeğenini rüyada görmek, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin yakın zamanda küsmüş olduğu bir akrabaları ile barışacak olmasına delalet sayılmıştır. Bu akrabaları, rüyayı görmüş olan kişilerin yeğenleri de olabilir. Ancak rüya sahipleri, küsmüş oldukları zamanlarda bazı hatalar yaptıklarını fark edecek, bu hatalardan dolayı da karşılarında olan kişiden özür dileyerek sorunları çözeceklerdir.