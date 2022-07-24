Rüyada taksiye binmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada korsan taksiye binmenin anlamı nedir? İşte yorumu...

Rüyada Taksiye Binmek
Rüyada taksiye bindiğini görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişilerin hızlı bir biçimde ve kısa sürede ellerine büyük bereketlerin geçecek olmasıdır. Rüya sahipleri, elde ettikleri bu bereketleri hayatlarının geneli için kullanabileceklerdir. Hayatlarının tümünde etkili olan bu bereket durumu, kişiler için güzel bir pencere açacak ve rüya sahipleri bu pencerenin kapanmaması için direneceklerdir.
Rüyada Taksi Şoförü İle Konuşmak
Taksici ile sohbet ettiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin yaşanmasını hayatları boyunca talep etmeyeceği birçok olayın üst üste yaşanmasına ve rüya sahiplerinin başlarına kötü işler gelmesine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri tüm bu olayların yaşanmasından sonra, uzunca bir süre psikolojik sorunlar ile muhatap olmak durumunda kalacaklardır.
Rüyada Biriyle Taksiye Binmek
Tanımadığın biriyle taksiye bindiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin yaşayacakları zor bir durum dolayısı ile başkalarını suçlayacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyasında tanımadıkları kimse ile taksiye bindiğini görmüş olan rüya sahipleri, eğer bir durum dolayısı ile gerçekten de kendileri suçlu ise başka kimseyi suçlamamalı, işledikleri suçları kabullenmeli ve ona göre hareket etmelilerdir.
Rüyada Taksiye Binmek İhya
İhya'nın rüyada taksiye bindiğini görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin hazır bir hayata alışmış olduğudur. Kişiler, kendilerine paranın ve yaşamları için diğer temel ihtiyaçlarının başkaları tarafından verilmesine o denli alışacaklardır ki, kendilerine gönderilen para kaynağı kesildiği zaman kendilerini büyük bir buhran içinde bulacaklardır. Bir süre maddi durum yetersizlikleri dolayısı ile depresyona girebilirler.
Rüyada Korsan Taksiye Binmek
Bindiğin taksinin korsan olduğunu rüyada görmek, rüya alimleri tarafından iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
• Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı gören kişilerin çevrelerinde kendi akıllarını çelmek için birçok insan olduğuna ancak kişilerin bu insanların hiçbirine kulak asmayarak Allah yolundan ilerleyecek olmalarına yorumlanmıştır.
• Birçok rüya alimi ise bu rüyayı görmüş olan kişilerin bazı özel fırsatları elde ederek yeni bir hayata adım atacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, girdikleri bu özel hayat sayesinde içlerinde kalmış her ukdeyi gerçekleştirme fırsatını elde edeceklerdir.
Rüyada Ailece Taksiye Binmek
Ailenle beraber taksiye bindiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendi kendilerini depresyonlarından çıkaracak olmalarına delalet edilmiştir. Özellikle de yaşı geçkin olmasına rağmen hala ailesi ile yaşamaya devam eden kişilerin bu rüyayı görmeleri, rüyayı görmüş olan kişilerin kafalarında kurdukları birçok olay, başkalarının müdahalesi olmadan kolaylıkla çözüme kavuşacak ve rüya sahipleri, maddi özgürlüklerini elde ederek ailelerinden daha uzakta yaşamaya başlayacaklardır.