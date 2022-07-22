Rüyada arpa görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada arpa ektiğini görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Arpa Satın Aldığını Görmek

Rüyasında arpa satın aldığını gören kişinin, ahiret hayatına, dünya hayatından daha fazla önem veren bir kişi olduğu anlamına gelir. Ahiret hayatı, müminler için oldukça önemli olduğundan dolayı bu rüya hayırlı bir rüya olarak bilinmektedir. Ayrıca, kişinin eline geçebilecek bir miktar paraya da işaret etmektedir. Diğer bir yorumu ise; rüya sahibinin hayırlı bir evlada sahip olacağına dair bir işaret olmasıdır.

Rüyada Arpa Yediğini Görmek

Rüya sahibinin, başarı elde edeceğine ve önüne çıkacak olan kısmetlere işaret eder. Rüyada arpa yemek, kişinin hayra kavuşacağına ve doğru yolda olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, rüyada arpa yemek, kişinin arkadaşları ile tartışma yaşayabileceği birtakım olayların da habercisidir.