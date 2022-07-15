Rüyada sevgiliyle kavga etmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgiliyle ayrılmanın anlamı, yorumu

Rüyada Sevgiliyle Kıskançlık Yüzünden Kavga Etmek
Sevgilini kıskandığın için tartışma çıktığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin sevgililerinden beklemedikleri bazı şeyleri yapacaklarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler, çok kısa bir süre içinde sevdikleri insanın nasıl biri olduklarını anlayamayacak hale geleceklerdir. Bu düşünceleri, sevgililerinden kendilerini uzaklaştıracaktır.
Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek
Rüyada sevgili ile kavga ettiğini görmek, rüya sahiplerinin gerçek hayatlarında çok ters biri haline gelecek olmalarına delalet edilmiştir. Kişilerin geldikleri bu konum, önce yakın arkadaşları tarafından fark edilecek ve normale dönmeleri için çaba harcanmaya başlanacaktır. Ancak herkesin gösterdiği çabaya rağmen tavırlarında düzelme olmayacak olan rüya sahipleri, zamanla yalnızlaştıklarını göreceklerdir.
Rüyada Sevgiliyle Ağız Kavgası Etmek
Sevgiliyle ağız dalaşına girdiğini rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin hiç hoşlanmadıkları birçok davranışı sevgililerinden görecek olmalarına yorumlanmıştır. Bu gördükleri dolayısıyla da zamanla sevgili seçimlerini doğru yapmadıklarını fark edeceklerdir. Rüya sahiplerinin duydukları sevgi dolayısı ile hemen kopmaları kolay olmayabilir. Ancak çok fazla da zaman geçmeden hızlıca hayatlarını yalnızlaştırmaya başlayacaklardır.
Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek Ayrılmak
Sevgilinden kavga edip ayrıldığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
• Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş kimselerin yakın zamanda sevgilileri hakkında duyacakları birçok şeyden kavga çıkaracakları yorumunu yapmışlardır. Her ne kadar tartışmaktan hoşlanmadıklarını söyleseler de bu tartışmaları kendileri başlatacaklardır.
• Bazı din alimlerine göre, rüyasında sevgilisiyle kavga ettiğini ve kavga sonrasında da ondan ayrıldığını görmüş olan kimseler, çok zaman geçmeden sevgililerini hayatlarından çıkartmak isteyeceklerdir. Kişilerin bu istekleri, şu an akıllarında olmayabilir. Ancak zamanla kendilerine uygun olan kişinin sevgilileri olmadığını anlayacaklardır.
Rüyada Sevgiliyle Telefonda Kavga Etmek
Telefonda sevgilinle kavga ettiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin sevgililerinin mutlu olabilmesi için onların hoşlandıkları şeyleri yapacaklarına delalet edilmiştir. Özellikle sevgililerin yoğun bir dönemden geçtiğini bilen rüya sahipleri, yorgunluklarını atabilmeleri ve daha mutlu olabilmeleri için sevgililerine iyi gelecek planlar yapabilirler. Erkek kimselerin bu rüyayı görmeleri, sevgililerini ilgisiz bırakmamalarına dikkat etmelerine de yorumlanmıştır.
Rüyada Sevgiliyle Ayrılmak
Sevgilinden ayrıldığını rüyada görmek, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin yalnız sevgililerinden değil tanıdıkları tüm kişilerden bazı kötülükler göreceklerine delalet edilmiştir. Bu rüyayı görmüş kimseler, yaşadıkları kötü olayları atlatabilmek için yeni insanlarla tanışmak ve onlarla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Kişilerin yeni insanlara yönelmesi, eski tanıdıklarından da bu nedenden dolayı problem yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır.