Rüyada Yıldırım Düşmesi Sesi Duymak

Düşen yıldırımın sesini rüyada duymak, rüya sahipleri eğer evli ise, eşlerinden şüphe duyacaklarına ve duydukları şüphenin kendilerini çok korkutacağına delalet edilmiştir. Bekar kimselerin bu rüyayı görmeleri ise aile içinde atmak istedikleri bir adıma engel olunacak olmasına delalet edilmiştir. Bu adım rüya sahiplerinin hayatlarına almak istedikleri biri ile ilgili olabilir.

Rüyada Yıldırım Düşmesi Ve Yangın Çıkması

Düşen yıldırımın yangın çıkardığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda kendilerini kötü bir olayın içine atacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, kendilerini bu olay içinde bıraktıkları zamanda kimse kendilerinin kötü olaydan çıkabilecek olduklarına inanmayacaktır. Ancak rüya sahipleri, herkesi düşüncesinde yanıltarak hızlı bir şekilde kötü durumlarını iyiye çevireceklerdir.

Rüyada Ağaca Yıldırım Düşmesi

Ağaca düşen yıldırımın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin geçmişte büyük bir günah işlemiş olduklarına ve yakın zamanda başlarına gelecek olan kötü olaylarının tümünün bu olaydan kaynaklanacak oluşuna delalet edilmiştir. Kişiler bir süre boyunca başlarına bu belanın neden geldiğini sorgulayabilirler. Biri ile yapacakları bir konuşma sonucunda yapmış oldukları kötü şeylerin farkına vararak tövbe edeceklerdir.