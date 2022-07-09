Rüyada yastık görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birinden yastık almak anlamı nedir? İşte yorumu

Rüyada Baş Yastığı Görmek
Başının altına koyduğun yastıkları rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin eşleri ile bir sır paylaşacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin bu sırrı paylaşmasının tek nedeni artık daha fazla taşıyamaması ve bu yük altında yalnız başına ezilmek istememesidir. Kişilerin eşleri ile paylaştıkları bu sırları, eğer daha fazla kişi tarafından öğrenilirse hem kendisinin hem de eşlerinin çok zor zamanlar geçirmelerine neden olabilir.
Rüyada Birinden Yastık Almak
Tanımadığın birinden yastık aldığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin akrabalarından alacakları bir mala delalet sayılmıştır. Kişiler bu mala talip olmayacak, ancak kendilerinde olsa bu malı çok iyi değerlendirebileceklerini düşüneceklerdir. Düşüncelerinden kısa bir süre sonra da bu malın kendilerine gelmesi, onları çok mutlu edecektir.
Rüyada Yastık Taşımak
Bir yere yastık taşıdığını rüyada görmek, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin ağızları çok gevşek kimseler olmalarına yorumlanmıştır. Bu durum dolayısıyla rüya sahipleri, kendilerine söylenen bir şeyi hemen başkalarına yetiştiriyor, yaptıkları yüzünden de sürekli sıkıntı yaşıyorlardır. Rüyalarına yastık taşıdıklarını görmelerinden kısa bir süre sonra kişiler, bu durumdan dolayı başlarına bir belanın gelmek üzere olduğunu fark edeceklerdir.
Rüyada Yastık Görmek
Rüyada yastığın görülmüş olması, rüya sahiplerinin çok saf ve temiz bir inançlarının olduğuna, Allah sevgileri sayesinde kimseye kötülük yapmadıklarına ve her zaman da böyle kalmak istediklerine yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kişiler eğer, iyilik yolundan ayrılırlarsa işlerinin ters gitmeye başladığına şahit olacaklardır.
Rüyada Uzun Yastık Görmek
Uzunca bir yastığın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin bazı insanlar arasında arabulucu konumunda olacağına haberci olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, tanıdıkları bazı çiftlerin sürekli tartıştığını, nedensiz yere kavga edip birbirlerini üzdüklerini rüyalarında görmüşlerse buna müdahale edeceklerdir. Hem aralarında olan sorunu çözecek hem de bir daha birbirlerini kırmamaları hususunda onları uyaracaklardır.
Rüyada Beyaz Baş Yastığı Görmek
Beyaz yastığın rüyada görülmüş olması, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin ölümlerinin çok sancısız yaşanmasına delalet sayılmıştır. Kişiler hiçbir hastalığa yakalanmadan ömürleri vefa ettiği sürece yaşamlarını sürdürecek, ecelleri geldiği zaman da kimseyi üzmeden temiz bir şekilde öleceklerdir. Bu rüyayı görmüş kişilerin eğer ailelerinde yaşlı ve hasta kimseler varsa, bu rüya o kişilerin daha fazla acı çekmemesi için vefat edeceklerine yorumlanmış, rüya sahiplerinin de bu ölümün gerçekleşmesi sebebiyle kendilerini harap etmemeleri gerektiği yorumu yapılmıştır.
Rüyada Yastık Görmek İhya
İhya'nın rüyada görülmüş yastık için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin hanelerine dahil olacak bir kadına işaret edilmiştir. Bu kadın, evin tüm işini üstlenecek olan bir hizmetçidir ve bu kişi dolayısıyla da rüya sahipleri üzerinden büyük bir yükün kalktığını hissedeceklerdir. Rüya sahipleri eğer, kendilerinin yattıkları yastığı yatakları dışında başka bir yerde görmüşlerse, bu kadından gördükleri faydanın yanında zararlarını da görecek ve telafiye çalışacaklardır.