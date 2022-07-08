Rüyada Uzun Zamandır Görmediğin Birini Görmek Ve Sarılmak

Uzunca bir zamandır görmediğin kimseye rüyada sarılmak, bazı din alimleri tarafından rüyayı görmüş kimselerin başlarına bir süre boyunca üst üste birçok zorluk gelecek olmasına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kimseler, bu zorlukların sebebi ile kendilerini arkadaşlarından uzak tutmaya çalışabilirler. Ancak görmüş oldukları kimseden yardım isterlerse, problemlerinin her biri kolay bir şekilde çözülecektir.

Rüyada Uzun Zamandır Görmediğin Bir Kadını Görmek

Uzun zamandır görüşmediğin kadının rüyada görülmesi, bazı rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin içine düşmüş oldukları iş sorunlarından ancak kendilerinden daha bilgili bir kadın sayesinde çıkabilecek olmalarına delalet edilmiştir. Bu nedenle de rüya sahipleri, kendilerinden rütbe olarak büyük olan kadınlardan yardım talebinde bulunmaktan çekinmemeli, kendilerine bir sorunlarının olup olmadığı sorulduğunda da yardıma ihtiyaçları olduğunu bildirmelilerdir.

Uzun Zamandır Görmediğin Birini Sürekli Rüyada Görmek

Görmediğin birini sürekli olarak rüyada görmek, rüya sahiplerinin rüyalarında görmüş oldukları kişilerin psikolojik olarak etkisi altında kalmış olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer uzun zamandır görmediğin biri ile geçmişte fazla zaman geçirmişlerse ve yeniden bu zamanları beraber geçirme isteği içinde olabilirler. Bununla beraber, uzun zamandır görmedikleri kişi rüya sahibinden fazlaca bahsediyor olabilir.