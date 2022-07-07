Rüyada tül perde görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tül almanın anlamı, yorumu

Rüyada Asılı Tül Perde Görmek

Kornişe asılmış tülün rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin hiçbir gayret vermeden talep ettikleri bazı işlere erişecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler, vermedikleri bu gayret sebebi ile birçok şeyi kolay ve hızlıca elde edebileceklerini düşüneceklerdir. Ancak her zaman elde etmek istedikleri şeyler bu denli kolay olmayabilir. Bu nedenle de kişilerin istedikleri şey için çaba göstermeleri kendi hayırlarına olacaktır.

Rüyada Beyaz Tül Perde Görmek

Rüyada beyaz renkli tül perdenin görülmüş olması, bekar kızlar için yakın zamanda evleneceklerine, bekar erkeklerinse evlenmek üzere anlaşmış oldukları kızlar ile aralarının bozulacak olmasına delalet edilmiştir. Rüyasında beyaz tül perde görmüş olan kimseler, yakın zamanda hane kuran insanların da çevrelerinde olduğunu fark edebilirler. İnsanların evlenmelerinden dolayı kendileri de evlenmek isteyeceklerdir fakat kendilerini gerçekten hazır hissetmiyorlarsa bu yola adım atmamalılardır.