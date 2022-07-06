Hayatlarını başka göstermelerine rağmen farklı bir hayata sahip olan burçlardan en bilinmeyeni kova burçlarıdır. Kovalar, en gamsız insanlar olarak tanınabilirler. Ancak kovaların kimseye göstermedikleri bir de takıntılı tarafları vardır. Bu nedenle de kova burçları, istedikleri herhangi bir şeyi ne pahasına olursa olsun hayatlarında var etmek amacı ile çalışırlar. Kovalardan sonra bu burçların hayatı asla dışarıdan görüldüğü gibi değil listesine ismi eklenecek olan burç akrep burçlarıdır. Akrepler, her zaman sinsi ve sakin olarak bilinseler de bazı durumlarda koçlardan daha sinirli bir hale hızlıca gelebilirler. Kavga etme konusunda başarılı olan akreplerin hiçbir kavgası sessiz olmaz ve kavga sonunda mutlaka birine zarar vermiş olurlar.
Burçların Tahmin Edilmeyen ve Bilinmeyen Özellikleri Nelerdir?
Burçların kendilerinde en göstermedikleri özellikler, bugüne kadar birçok kişiye bu burçların hayatı asla dışarıdan görüldüğü gibi değil dedirtmeyi başarmış özellikler arasında yer alır. Bu özellikler şöyle sıralanmıştır:
- Koç: Koç burçları, kimseye göstermemelerine rağmen en merhametli burçlardan biridir. Koç burçları gergin olmalarına rağmen kimseye isteyerek zarar verme eğilimine girmezler çünkü içlerindeki merhamet kendilerine engel olur.
- Boğa: Kendilerini belli etmeseler de boğa burçları, sevgiyi ve aşkı iliklerinde yaşayan burçlar arasında yer alırlar. Genellikle vurdumduymaz tavırlarını yaralanmamak içi sergilerler.
- İkizler: İkizler burcu dengesizliğin burcu olsa da genelde hareketlerinin tümünü planlar ve kendilerine hiçbir zaman zarar gelmeyeceğine emin olmalarından sonra yeni adımlar atarlar.
- Yengeç: Yengeç burçlarının kadın ve erkekleri evcimen olarak bilinir. Ancak yengeç burçlarının özellikle erkekleri, aldatmaya meyilleri ile tanınırlar. Bu nedenle yengeç burcuna güven konusunda biraz dikkat edilmelidir.
- Aslan: Aslan burçları kendilerini dışarı egolu olarak gösterseler de her zaman insanları düşünürler. Özellikle bu insanların yardıma ihtiyaçları varsa ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışırlar.
- Başak: Çok vicdanlı olan başak burçları, bu özelliklerini kimseye göstermeseler de her gece yattıkları zaman yaptıklarını gözlerinin önünden geçirerek hareket ederler.
- Terazi: Terazi burçları asla kavga eden kişiler olarak bilinmezler. İnsanlara karşı sevecenlikle yaklaşan bu burç, tartışmalarında karşılarında olan kişilerin kalbini fazlaca kırabilirler.