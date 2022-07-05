Rüyada Altını Okulda Kaybettiğini Görmek

Rüyada altının okul içerisinde kaybedildiğini görmek, eğitim hayatının zor geçeceğine ve mevcut derslerin geçilmesi için fazlası ile çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi bir eğitim hayatına sahip değil ise; iş hayatında alacağı bir belgenin olduğuna ve bu belgeyi alabilmek adına emek harcaması gerektiğine işaret etmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için, maddi ve manevi olarak zarar göreceğine de işaret etmektedir.