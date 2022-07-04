Rüyada tırnak kırılması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tırnağın etten ayrılmasının anlamı, yorumu

Rüyada Tırnağın Kırıldığını Görmek
Rüyada tırnağının kırıldığını görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin bin bir emek vererek yaptıkları ya da elde ettikleri şeyleri kaybedecek olmalarına delalet edilmiştir. Bu kayıptan sonra kişiler, neden başlarına bu denli üzücü olayların geldiğini sorgulayacak ve sorularının cevaplarını almalarından sonra da bu üzücü şeyleri yaşamamak için tedbirli davranmaya başlayacaklardır.
Rüyada El Tırnak Kırılması
El parmaklarındaki tırnaklarının kırıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerinin yapmış oldukları bazı hatalardan dolayı büyük pişmanlıklar duyacaklarına ve yaşadıkları hiçbir şeyi telafi edemeyecek olmalarına delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesinden sonra, rüyayı görmüş olan kimseler başta kendileri olmak üzere çevrelerindeki insanlara zarar gelmemesi için uğraş vermeye başlayacaklardır.
Rüyada Tırnak Kırılması İhya
İhya'nın rüyada tırnaklarının kırıldığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin para kaybedecekleridir. Rüyayı görmüş kimseler, kaybettikleri paraları ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler geri getiremeyeceklerdir. Eğer yakın zamanda bir miktar para kaybetmelerinden sonra rüyalarında tırnaklarının kırıldığını görmüşlerse, daha fazla para kaybetmemek için önlem almaya özen göstermelilerdir. Dikkat etmedikleri sürece, her attıkları adımda daha fazla kayıp yaşayabilirler.
Rüyada Ayak Tırnak Kırılması
Ayak tırnaklarının kırıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın bir zamanda çıkacakları bir yola çıkmadan önce çok dikkatli olmaları gerektiğine delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, ayak tırnaklarının kırıldıktan sonra canlarının yandığını da rüyalarında hissetmişlerse, yakın bir süre içinde ani bir şekilde alacakları yolculuk kararı sebebi ile çeşitli konularda zarar görebilirler.
Rüyada Uzun Tırnak Kırılması
Uzun tırnaklarının kırıldığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin bir süredir gerçekleşmesini bekledikleri bazı işlerin son anda başkaları etkisi ile bozulacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendi işlerine başkalarının bu denli fazla sokmasından çok rahatsız olmaya başlayacak, kısa zamanda da birçok insana ateş püsküreceklerdir. Ancak insanlara verecekleri tepkileri mutlaka bir sınır içinde tutmalılardır. Aksi takdirde bugün kendilerine tepki gösterdikleri insanlar dolayısıyla farklı konularda üzüntü çekebilirler.
Rüyada Tırnağın Etten Ayrılması
Tırnağının etinden ayrıldığını rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:
• Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş olan kadın ve erkeklerin eşleri ile daha sıkı bir bağ kuracak oldukları yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinden hemen sonra bir aile olmaya karar verebilirler.
• Birçok rüya tabircisine göre ise bu rüya, kişilerin başlarına bir bela gelmesinden çok çekindiklerine delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin bu belalardan kendilerini uzak tutmaya çalıştıkça başlarına daha büyük belalar gelmesine neden olabilir. Bu nedenle de yakın zamanda baz sıkı önlemler almak için birilerinden yardım alabilirler.