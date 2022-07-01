Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rüyada sivilce görmek ne anlama gelir? Rüyada irinli sivilce görmek hayırlı mıdır? Rüyada dilinde sivilce görmek neye yorumlanır?

    Yüzünde çıkan sivilceleri rüyada görmek, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bazı sağlık sorunlarının olduğuna ancak bu sorunların henüz kendilerini göstermediklerine yorumlanmıştır. Rüyasında yüzde sivilce görmüş olan kişiler, yakın zamanda mutlaka bir doktora danışmalı ve sağlıklarının daha kötü bir hal almaması için önlem almaları gerekliyse, gereğini yapmalılardır.

    takvim.com.tr
    Rüyada sivilce görmek ne anlama gelir?

    Rüyada Sivilce Görmek

    Bir sivilcenin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin beklemedikleri bir anda kendilerine sıkıntı yaratacak birinin hayatlarına girmesine yorumlanmıştır. Sıkıntı verecek olan bu kişi, daha önceden de rüya sahiplerinin hayatlarında olabilir veya yeni tanışacakları bir kimse olabilir. Hangi durumda olunursa olunsun rüya sahipleri bu kişiyi kendilerinden uzak tutmalılardır.

    Rüyada Sivilce Patlaması

    Sivilcenin sıkmadan patladığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin şu an hayatlarında olan sorunları başkalarına belli etmeden ya da göstermeden kendi kendilerine çözmeleri gerektiğine yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin çevrelerinde olan ve kendilerinin açığını bekleyen birçok insan olabilir. Bu nedenle de kişilerin bu insanlara karşı önlem alarak hareket etmeleri gerekecektir.

    Rüyada Birinin Yüzünde Sivilce Görmek

    Tanımadığın birinin yüzündeki sivilceyi rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin bir konu dolayısıyla kenara sıkıştırılacak olmasına delalet edilmiştir. Rüyasında birinin yüzünde sivilce görmüş olan kimseler, maddi ya da manevi konulardan dolayı kendilerini çaresiz ve köşeye sıkışmış hissedebilirler. Ancak bu durumun içine girişleri gibi çıkışları hızlı ve ani olacaktır. Bu nedenle de rüya sahipleri kendilerini bu durumdan kurtardıktan sona geçmişlerinde asılı kalmamalılardır.

    Rüyada İrinli Sivilce Görmek

    İçi irin dolu sivilcenin rüyada görülmesi, din alimlerine göre rüya sahiplerinin mala sahip olmasına, rüya tabircileri tarafından da rüya sahiplerinin dert ve sıkıntı ile karşılaşmaya yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş olan kişiler, iki durum için de dikkatli davranmalılardır. Eğer başlarına gelen işlere karşı dikkatli olmazlarsa mala sahip olma fırsatını kaçırabilirler. Bununla beraber, dertlerinden kurtulabilmek için de çeşitli fırsatları yakalamaya özen göstermelilerdir.

        Rüyada Dilinde Sivilce Görmek

        Dilde çıkmış sivilcenin rüyada görülmesi, rüya sahipleri için konuştuklarına dikkat etmeleri için verilmiş bir işaret olarak yorumlanmıştır. Din alimlerinin birçoğu, bu rüyayı görmüş olan kişilerin özellikle iş arkadaşları ya da patronları ile yapacakları görüşmelerde düşünmeden bir şey söylemeleri gerektiği konusunda kendilerini uyarmış, söyleyecekleri her yanlış şeyin kendilerine haddinden fazla zarar verecek olduğu yorumunu yapmışlardır.

        Rüyada Birinin Sivilcesini Sıkmak

        Birinde çıkan sivilceyi patlattığını rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

        Bazı din alimleri için bu rüya, kişilerin başkalarının bir hastalığı ya da dertlerini kendilerine alacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, çok sevdikleri birinin zor durumda kaldığını görmelerinden sonra bazı fedakarlıklar yapacaklardır.

        Birçok rüya tabircisi içinse bu rüyanın görülmesi, özellikle sıkıldığı görülmüş olan yüzde sivilcenin olması, rüya sahiplerinin yakın zamanda içinde oldukları ve yaşadıkları güzel bir olayı mahvedeceklerine delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, yapacakları oldukları bu durumun farkında olmayabilirler. Ancak kendileri uyaran kişilere kulak vermeli ve öğütlerini uygulamaya çalışmalılardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fahiş fiyat argümanı çöktü!
        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada sivilce görmek ne anlama gelir? Rüyada irinli sivilce görmek hayırlı mıdır? Rüyada dilinde sivilce görmek neye yorumlanır?
            SON DAKİKA