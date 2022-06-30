Rüyada Yıkanmış Yün Görmek

Yıkanıp serilmiş yünlerin rüyada görülmüş olması, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin atmaları gerekli olan bir adım için geç kalmış olduklarına delalet edilmiştir. Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı kişilerin kendilerine gelecek olan bir para varlığına yormuşlardır. Rüya sahipleri kendilerine kalmış olan bu para sayesinde güzel ve keyifli bir yaşam süreceklerdir.

Rüyada Birinin Yün Yıkadığını Görmek

Yün yıkayan birinin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kendileri için çok küçük bir iyiliği birine yapacaklarına ve iyiliklerinin dokunduğu kişinin kendilerini ömürleri boyunca unutmayacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu rüyanın görülmesi, aynı zamanda rüya sahiplerinin geçmiş zamanda başkalarına yapmış oldukları iyilikler sebebi ile de birçok insandan dua almakta oluşlarına delalet edilmiştir.