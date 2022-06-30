

Rüyada Üniversite Öğrencileri Görmek

Rüyada üniversite öğrencileri görmek, rüya sahibinin kısmet kapılarının açılacağına ve yeni iş teklifleri alacağına işarettir. Rüya sahibinin bulunduğu bölgedeki refah seviyesinin de yükseleceğini ve başarılı bir hayat geçireceğine işaret etmektedir.



Rüyada Üniversite Sınavına Geç Kaldığını Görmek

Rüyada üniversite sınavına geç kaldığını gören kişinin, hayatının hep koşuşturma ile geçeceğine yorulmaktadır. Kendilerinin de bu durumdan çok hoşlanmayacakları ama iççinde bulundukları hayat şartlarına göre işlerini tamamlayabilmek için devamlı bir koşturma yaşayacaklarına delalettir. Üniversite sınavına geç kaldığının psikolojik yorumu ise; rüyayı gören kişinin hayatın akışını da sürekli geç kaldığına, geç kaldıkları şeylere neden olan olaylara odaklanmak yerine, hayatın akışına nasıl yetişeceklerine odaklanmaları gerektiğine işarettir.